Dos heridos tras un golpe por alcance entre dos camiones en la A-66 en La Cabeza de Béjar

LA CABEZA DE BÉJAR (SALAMANCA), 10 (EUROPA PRESS)

Dos varones de unos 25 y 40 años han resultado heridos tras un golpe por alcance entre dos camiones ocurrido a primeras horas de la mañana de este miércoles, 10 de junio, en la A-66 a la altura del término salmantino de La Cabeza de Béjar.

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León y recoge Europa Press este accidente ha ocurrido alrededor de las 8.48 horas en el kilómetro 396 de la A-66, en La Cabeza de Béjar, en la provincia de Salamanca.

Los alertantes han informado entonces de un golpe por alcance entre dos camiones y han precisado que uno de ellos ha volcado lo que ha provocado un corte de circulación sentido Cáceres.

El 112 ha trasladado el aviso desde la Sala del 1-1-2 a Guardia Civil de tráfico de Salamanca, a Policía Nacional (C.N.P.) y a Emergencias sanitarias Sacyl que envió recursos para atender a dos varones conscientes de unos 25 y 40 años.