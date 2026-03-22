Dos heridos en sendas agresiones en la calle Toro de Salamanca

SALAMANCA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos varones, uno de 24 años y otro de 34, han resultado heridos este domingo por golpes en sendas agresiones en la calle Toro de Salamanca, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El primer suceso ha tenido lugar minutos antes de las 4.43 horas, cuando el 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistente para un varón de 24 años, herido en la ceja tras sufrir una agresión con un vaso en la cara, a la altura del número 64 de la calle Toro.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico, que ha trasladado al herido al Hospital de Salamanca.

El segundo suceso ha ocurrido minutos antes de las 7.03 horas, cuando el 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba de un varón de 34 años contusionado tras ser agredido, en este caso a la altura del número 82.

El 1-1-2 ha informado, de nuevo, a ambas Policías y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, una de cuyas ambulancias de soporte vital básico ha trasladado también al herido al Hospital de Salamanca.