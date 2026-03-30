Dos heridos tras el vuelco de una furoneta que ha caído por un desnivel en Castillejo de Mesleón (Segovia)

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SEGOVIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas tras la salida de carretera de una furgoneta que ha volcado al caer por un terraplén en el carril de salida del kilómetro 107 de la autovía A-1, sentido Burgos, dentro del término municipal de Castillejo de Meselón (Segovia).

Los hechos se han producido a las 10.53 horas, momento en el que la sala del centro de Emergencias 1-1-2 da aviso a Guardia Civil de Tráfico, ya que en un principio no había información de que hubiera herido.

Posteriormente han solicitado asistencia para dos ocupantes heridos, uno de ellos además atrapado, por lo que se avisa a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado ambulancia al lugar.