Dos identificados por pedir en la calle para una asociación de niños discapacitados y sordomudos inexistente

SALAMANCA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han identificado a dos jóvenes y les han imputado delitos leves de estafa por solicitar a los viandantes en la vía pública recursos económicos para una asociación de niños discapacitados y sordomudos inexistente.

Los jóvenes han solicitado la firma de los ciudadanos y, una vez que han conseguido su atención, les han pedido dinero para una asociación que no existe. En ocasiones, también han entrado en distintos establecimientos para solicitar la firma y dinero de las personas que se encontraban en los mismos, tal y como han señalado desde la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Estos individuos, según han señalado los agentes alertados, ya habían realizado este tipo de hechos en días previos, ya que se habían recibido llamadas en Comisaría que alertaban de los mismos.

Una vez que ambos han sido plenamente identificados y han reconocido que, efectivamente, dicha asociación no existe y que se trataba de un engaño con el que conseguir dinero, se ha procedido por parte de los agentes a la tramitación de las diligencias oportunas.

Asimismo, se ha procedido a la intervención de las carpetas portafirmas, los documentos en los que se indicaban que las ayudas eran para una asociación de niños discapacitados y sordomudos y los billetes y monedas que los mismos portaban. De todo lo reseñado, se dio oportuna cuenta a la autoridad judicial.