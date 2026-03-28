Dos personas logran salir de un turismo tras caer al río Nela en Villarcayo (Burgos)

BURGOS, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han logrado salir de un turismo que ha caído al río Nela en la carretera de Quintanilla, en la localidad burgalesa de Villarcayo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 16.48 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de que un turismo había caído al río en el mencionado punto y dos personas se encontraban en el vehículo.

El 112 ha avisado al Centro Coordinador de Emergencias, a los bomberos de Miranda de Ebro y a los Bomberos de Burgos, que han indicado que se desplazaban voluntarios de Medina de Pomar, a Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Minutos más tarde, el alertante ha comunicado que los ocupantes del turismo habían salido del vehículo y, por sus propios medios, del río y habían sido trasladados del lugar de forma particular.