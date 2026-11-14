Dos varones rescatados en sendos incidentes en Cervera de Pisuerga (Palencia)

Rescate en el Pico de las Cruces, en Cervera. - 112 CYL

PALENCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos varones han sido evacuados este sábado en el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León en sendas intervenciones en la zona de Cervera de Pisuerga (Palencia), tras las que ambos han sido trasladados al Complejo Asistencial de Palencia.

Uno de los rescates se ha iniciado sobre las 13.00 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada que alertaba de que un varón de unos 70 años había sufrido un desvanecimiento y estaba perdiendo la conciencia en lo alto del Pico de las Cruces. El afectado formaba parte de un grupo de 45 personas que realizaban una ruta de senderismo.

El gestor del 1-1-2 ha establecido una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha realizado una primera valoración y ha dado instrucciones al alertante, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que ha localizado la ubicación exacta del varón y ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

En el lugar, los rescatadores han colocado al afectado un triángulo de evacuación y lo han izado al helicóptero mediante una maniobra de grúa doble.

Posteriormente, ha sido evacuado hasta Cervera de Pisuerga, donde ha recibido asistencia de una UVI móvil antes de ser trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia.

En la otra intervención, el Centro Coordinador de Emergencias ha rescatado a una persona en Santa María de Vañes, a donde ha ido un helicóptero de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermera, después de que el gestor del 1-1-2 estableciera una conferencia con este centro.

El Grupo de Rescate y Salvamento ha localizado al paciente y el helicóptero se ha mantenido en vuelo estacionario para permitir la subida del varón a la aeronave.

El afectado ha sido evacuado también a Cervera de Pisuerga, donde ha sido atendido por una UVI móvil y trasladado después en una ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Palencia.

En ambas intervenciones se ha dado aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Palencia.