Doscientas denuncias y cuatro detenidos en la 'rave' del embalse de Santa Teresa, en Salvatierra de Tormes (Salamanca)

SALAMANCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 'rave' ilegal que se celebra desde el pasado viernes a orillas del embalse de Santa Teresa, en el término municipal de Salvatierra de Tormes, ha provocado la detención de cuatro personas y la presentación de unas doscientas denuncias.

La Subdelegación de Gobierno de Salamanca ha informado de que desde el día 8 de agosto, fecha en la que se detectó la celebración de la fiesta ilegal, la Guardia Civil ha realizado servicio permanente para garantizar la seguridad ciudadana.

En este operativo participan unidades de Salamanca que cuentan con el apoyo de otras unidades de Castilla león y unidades de control de masas, así como de la Agrupación de Tráfico y el Geas para evitar cualquier incidente en torno al pantano, como ha añadido la Subdelegación en un comunicado recogido por Europa Press.

De las cuatro detenciones que se han producido, una ha sido por tráfico de drogas, dos por conducción bajo los efectos de drogas tóxicas y otra más por un señalamiento en vigor. Además, se han realizado alrededor de cien denuncias de la ley de seguridad ciudadana y otras cien por conducción bajo la influencia de drogas.