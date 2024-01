Dueñas augura que su departamento tendrá "un buen presupuesto"

VALLADOLID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, prevé un aumento presupuestario para su departamento en las cuentas de 2024 --calcula que estarán aprobadas a finales del primer trimestre del año "con más fondos" que las de 2023-- y se ha mostrado convencido de que dispondrá de "un buen presupuesto".

"Todas las consejerías, lógicamente todas, queremos crecer mucho y el presupuesto es limitado (...) pero yo creo que nosotros vamos a tener un buen presupuesto de cara a 2024". Así lo ha asegurado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en una entrevista con la agencia Europa Press para repasar los pormenores del año 2023, caracterizado por la "pertinaz" sequía y por la EHE, y los principales hitos y objetivos para el recién estrenado 2024.

"Este año tenemos ya, sí o sí, que sacar el Decreto donde reconocemos el papel de las organizaciones agrarias como entidades colaboradoras, ese va a ser uno de los puntos importantes que tenemos que terminar este año", ha avanzado Dueñas que se ha referido también a la regulación del Observatorio de la Ley de la Cadena que incluya a toda la cadena agroalimentaria por primera vez "en una misma instancia o institución" con el objetivo de que conseguir una "confianza entre todos haga que el funcionamiento de la Ley sea importante".

Dueñas ha informado también de que este año sacará el Decreto de venta de cercanías en el ámbito legislativo junto a "otras muchas medidas" administrativas y propias de su departamento, como el Plan de la Industria Agroalimentaria que intentará diseñar y desarrollar en los primeros meses del año como complemento de otras medidas vigentes. Y ha mencionado otras medidas legislativas vinculadas a la Ley Agraria de 2014 y los trámites de la PNL para ser más restrictivos en la instalación de placas fotovoltaicas en los viñedos.

DESTACA EL "IMPORTANTE ÉXITO" DE LA ESTRATEGIA DE LA MUJER RURAL

El consejero ha reivindicado, por otro lado, el "importante éxito" de la Estrategia de la Mujer Rural que concluye en el primer trimestre del año 2024 y ha abogado por buscar otra estrategia que analizará a lo largo del primer trimestre la Dirección General de Desarrollo Rural con nuevos fondos para que cada vez haya "más mujeres y más jóvenes y más familias ubicadas en el medio rural".

"Es otro de los compromisos importantes que tendremos a lo largo de este año 2024", ha ratificado Dueñas, que se ha mostrado convencido de que tampoco van "mal" en la incorporación de jóvenes, con 609 expedientes de primera instalación aprobados en el compromiso de acercarse a los 2.500 en la Legislatura. "Yo creo que no vamos mal, seguimos creciendo en alumnos en los ocho centros de formación profesional", ha apostillado.

Dueñas ha reconocido que uno de los "principales hándicaps" del sector productor e industrial es la falta de mano de obra y ha reclamado un estrategia conjunta que favorezca que se pueda incorporar a trabajadores de otros países pero "no de la manera tediosa que ahora mismo hay a nivel de cumplimiento de normativa", ha reprochado.

"La ganadería, sin esa mano de obra, previsiblemente va a seguir perdiendo efectivos y la agroindustria no va a poder desarrollar, no va a poder crecer, si no tenemos esa mano de obra cualificada tanto nuestra como de terceros países", ha advertido al respecto en una apuesta por favorecer la integración de trabajadores foráneos "de manera ordenada y con las necesidades ya preestablecidas".

"Yo creo que es clave que podamos ofrecer ese empleo y que tengamos las mejores condiciones para que los trabajadores que vengan tengan una vivienda digna en el medio rural y tengan una capacidad de vida parecida a la que podrían tener en una ciudad", ha defendido Dueñas que

se ha comprometido a desarrollar a corto plazo la Ley de Desarrollo Rural de competitividad.

Y respecto a sus expectativas sobre el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) --hay plazo hasta el mes de marzo para definir las modificaciones--, Dueñas ha insistido en la necesidad de conseguir un Plan "un poco más real y adaptado" al modelo de agricultura y ganadería de Castilla y León, como defiende el documento de flexibilización consensuado el pasado mes con las organizaciones profesionales agrarias.

Preguntado sobre si intentará ampliar ese acuerdo con el sector al ámbito político, se ha mostrado convencido de que no es imposible y no ha rechazado la posibilidad de impulsarlo en primera persona para añadir: "Si a todos los partidos políticos de verdad lo que les importa es la estrategia política de Comunidad, avanzaremos en trabajar con todos".