Dueñas define a Planas como "el hombre de las buenas palabras y de los nulos hechos" y le reprocha falta de reuniones

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas (c); el presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo (i) y la delegada de Europa Press en Castilla y León, Ana Rodríguez Manso

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas (c); el presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo (i) y la delegada de Europa Press en Castilla y León, Ana Rodríguez Manso - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, de Vox, ha definido este martes al ministro del ramo, ahora en funciones, Luis Planas, como "el hombre de las buenas palabras y de los nulos hechos" pero le ha reprochado la ausencia de reuniones de carácter bilateral que el político castellano y leonés ha solicitado hasta "en cuatro o cinco ocasiones" por carta, "y otras cuantas vía personal".

"Yo no sé si es por el partido al que pertenezco --Vox-- pero no tiene ningún interés en sentarse a dialogar con nosotros", ha lamentado Dueñas que ha calificado de "nula" la interlocución bilateral con el ministro de Agricultura. "Siempre he dicho lo mismo de él, Planas es el hombre de las buenas palabras y de los nulos hechos".

Así se ha pronunciado el consejero castellano y leonés en su intervención en los Encuentros Informativos de Europa Press en el que ha compartido reflexiones con el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, que ha compartido con Dueñas que el problema para el sector primario de la Comunidad no es tanto el ministro como la ideología del Gobierno al que pertenece.

Dujo ha cargado especialmente contra la "ideología medioambientalista" que lidera, a su juicio, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la que ha acusado de fomentar "una ideología del abandono y una ideología de la persecución al sector agrícola".

A esto ha añadido que el Gobierno de la nación "se ha portado mal" con Castilla y León en todo lo relacionado con el reparto de las ayudas establecidas como consecuencia de la guerra de Ucrania y de la sequía y ha recordado una vez más a modo de ejemplo que el sector ganadero de Castilla y León ha tenido las mismas pérdidas que el resto de España.

"En cuanto a sequía las ayudas que el Gobierno ha dado han sido del 50 por ciento", ha lamentado Dujo que ha reprochado una vez más que un ganadero del sur de Ávila, como Candeleda, "haya cobrado la mitad que un ganadero de Cáceres", por aplicación de una "línea divisoria imaginaria por pertenecer a una Comunidad o por pertenecer a otra". Y ha criticado que pasará lo mismo en el caso del sector agrícola donde seis provincias cobrarán la mitad de ayudas que el resto de España.

Dujo ha centrado otra de las quejas al Gobierno de la nación en el regadío tras el "inédito" hecho de que el Ejecutivo central no atendiese a Castilla y León cuando representó el plan hidrológico de la cuenca 2023-2027 ni negociase con la Consejería, con las Opas o con las comunidades de regantes para conocer los motivos del rechazo y tratar de mejorarlo, cuando la Comunidad tiene "una superficie ridícula de nuevos regadíos", en palabras del consejero que ha recordado al Gobierno que el regadío conlleva el desarrollo rural que buscan todas las administraciones.

"Castilla y León tiene el 15 por ciento de superficie agraria de regadío cuando España tiene el 23 por ciento", ha explicado Dujo que ha cifrado en 800.000 las hectáreas de regadío que debería tener la Comunidad para ajustarse a la media del país. "El regadío garantiza producción, el regadío garantiza empleo, el regadío garantiza riqueza, garantiza la cosecha...", ha explicado el presidente de Asaja en su reflexión que ha compartido la reivindicación del consejero del ramo que ha exigido un "cambio radical" en la política hidráulica para contar con "más embalses" y recargar los acuíferos, "cosa que no se está haciendo".

"El agua es un bien de todos y tiene que regularse de una manera diferente", ha insistido Dueñas a lo que Dujo ha añadido que Castilla y León necesita más regadíos tras lo que ha reclamado también una "reconcentración" de toda la superficie de la Comunidad en la agricultura de extensivo y en la ganadería de extensivo, que ha defendido como "complementaria de ganadería de intensivo", y para las que ha pedido mayores apoyos "porque es calidad".

En esa defensa de la ganadería de intensivo ha exigido: "No puede haber una mala palabra más de destrozo contra una ganadería que produce la inmensa mayoría de los alimentos", con el ejemplo de los sectores cunícola y porcino.