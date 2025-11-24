El dúo cómico Las Pituister llega a León este miércoles con su obra 'Ni más ni menos'

Cartel de la obra 'Ni más ni menos', de Las Pituister. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dúo cómico Las Pituister llega este miércoles, 26 de noviembre, a León con su obra teatral 'Ni más ni menos', que se pondrá en escena en el Salón Alfonso V a las 18.30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

La obra, programada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, habla de las desigualdades de género en la sociedad desde el humor y a través de dos personajes con narices de payaso, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Esta propuesta teatral pone en evidencia lo ridículas que resultan las desigualdades entre hombres y mujeres que se viven en las diferentes áreas de la vida: social, laboral y familiar.

Esta actividad estaba prevista para este verano dentro de la programación del Festival 'León, Cuna del parlamentarismo', pero debido a una incidencia ajena a la organización del evento, la actuación quedó pospuesta hasta este miércoles.