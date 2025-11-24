El dúo cómico Las Pituister llega a León este miércoles con su obra 'Ni más ni menos'

Cartel de la obra 'Ni más ni menos', de Las Pituister.
Cartel de la obra 'Ni más ni menos', de Las Pituister. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 24 noviembre 2025 10:18

LEÓN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dúo cómico Las Pituister llega este miércoles, 26 de noviembre, a León con su obra teatral 'Ni más ni menos', que se pondrá en escena en el Salón Alfonso V a las 18.30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

La obra, programada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, habla de las desigualdades de género en la sociedad desde el humor y a través de dos personajes con narices de payaso, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Esta propuesta teatral pone en evidencia lo ridículas que resultan las desigualdades entre hombres y mujeres que se viven en las diferentes áreas de la vida: social, laboral y familiar.

Esta actividad estaba prevista para este verano dentro de la programación del Festival 'León, Cuna del parlamentarismo', pero debido a una incidencia ajena a la organización del evento, la actuación quedó pospuesta hasta este miércoles.

