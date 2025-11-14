El eclipse de 2026 y el astroturismo, entre las propuestas de Diputación de Ávila en Intur

Carlos García junto al presidente de la Junta y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte en la Feria Intur. - DIP ÁVILA

ÁVILA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El eclipse total que se producirá el 12 de agosto de 2026 o el 575 aniversario del nacimiento de Isabel la Católica en la localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres, son algunas de las propuestas que la Diputación de Ávila ha llevado hasta la Feria de Turismo Interior (Intur) que se celebra desde este viernes en la Feria de Valladolid

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha asegurado que Intur es un "de los escaparates en materia de turismo interior", que para la institución provincial "es una nueva oportunidad para seguir difundiendo, para seguir visualizando y fomentando la oferta turística" de la provincia.

Una oferta, que según ha aseverado García, "es bastante diversa desde el punto de vista cultural, histórico, patrimonial, gastronómico y sobre todo también turístico" quien ha precisado que además, en Intur, se promocionará la décima edición de 'Mascarávila', que busca recuperar, consolidar y poner en valor las tradiciones del patrimonio etnográfico y cultural de Abulense; las rutas por los belenes de la provincia, o el astroturismo.

La provincia de Ávila cuenta con un planetario "para poder disfrutar de la calidad de los cielos" de la provincia "de manera muy especial em Gredos", como ha explicado el presidente de la Diputación de Ávila, quien ha apuntado que la zona de Alberche y Pinares también están reconocidos por la Fundación Starlight, dedicada a la protección de los cielos nocturnos.

Asimismo, García ha puesto en valor los productos y alimentos artesanales de 'Ávila auténtica' así como proyectos futuros de la institución como es el 'Stellarium'.

Sobre la situación turística de la provincia, Carlos García ha reconocido que está muy "contento" por la "amplia variedad" que ofrece la provincia, y ha aseverad que el interés es que "Ávila siga siendo un destino preferente para touroperadores" lo que s traducirá en un aumento de las pernoctaciones.

No obstante, ha apuntado que Ávila "siempre ha sido un referente a nivel nacional en materia de turismo de interior y eso gracias a que desde las instituciones, sobre todo desde la Diputación Provincial, en colaboración con la Junta" se escucha a los "artífices" de que eso sea posible.