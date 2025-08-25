Ecologistas en Acción exige la suspensión de cualquier modalidad de caza en terrenos afectados por los incendios

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Ecologistas en Acción de CyL ha exigido la suspensión de la media veda de "manera inmediata" y de "cualquier modalidad de caza" en todos los terrenos afectados por los incendios y "áreas limítrofes".

La entidad ecologista ha registrado en este sentido una petición a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta debido a las condiciones climatológicas adversas que está sufriendo la Comunidad y que tiene movilizado a una parte importante de sus efectivos de campo en las labores del operativo de incendios.

Una situaicón que, a juicio de la organización, hace que no se pueda antender "con unas mínimas garantías" el control y vigilancia de la actividad cinegética. Además consieran que las condiciones de "calor extremo, están afectando de manera considerable la defensa de las especies de fauna silvestre que se encuentran en periodo hábil para su caza".

De igual manera, señala a través de un comunicado que "las consecuencias de los incendios para el medio natural y la fauna han sido inmensas y aún incalculables", más si se tiene tiene en cuenta "el alto valor ecológico y natural de algunos de los ecosistemas afectados en los que habitan especies de fauna silvestre de relevancia" en la Comunidad, tanto cinegéticas como no cinegéticas.

"Los incendios forestales en zonas naturales provocan una destrucción inmediata medible en hectáreas y fácilmente visible pero existen daños sobre el ecosistema que pueden ser aún mayores y afectar a muchas partes del mismo y, de manera directa y especial, a la fauna, como afecciones sobre la calidad del aire, la disponibilidad de alimento, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, la pérdida de hábitat, etc", añade la información.

Todo ello, en sus palabras, debe obligar "a tomar medidas de emergencia" que competen directamente a la Consejería de Medio Ambiente, y que van encaminadas "a prevenir los daños sobre ecosistemas y fauna, pérdida de cubierta vegetal, permitir la regeneración natural de especies de flora y la cría y alimentación de especies de fauna".

"Una de esas actividades con afecciones directas sobre los ecosistemas, la fauna y la flora es, de manera indubitada, la caza en cualquier de sus modalidades, por eso desde Ecologistas en Acción entendemos que debe ser prohibida", añade n.

LEYES DE CAZA

"Si la argumentación lógica y de conservación no es suficiente para la Consejería, atendiendo a la Ley de Caza de Castilla y León, la actividad cinegética debe practicarse desde una adecuada planificación con el objeto de garantizar la conservación de las especies y la sostenibilidad de los recursos cinegéticos, de acuerdo con los principios generales establecidos en la normativa en materia de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad", continúa la entidad.

De ahí que consieren que la media veda recién iniciada no esté cumpliendo "ninguna" de estas premisas y, añanden, "supone un riesgo para personas y naturaleza" por lo que exigen a la Consejería de Medio Ambiente "la paralización inmediata de este periodo y la posterior actividad cinegética".

"Ecologistas en Acción de CyL considera que la actividad cinegética debe quedar por tanto encuadrada dentro de las prohibiciones y limitaciones de circulación y acceso establecidas en los planes de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales y debe suspenderse de manera indefinida hasta que se restablezcan unas mínimas garantías de estabilidad y de recuperación de las condiciones idóneas para el personal del operativo de incendios, para la sociedad civil y para la fauna silvestre y los ecosistemas", concluyen.