MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministerio del Interior, ha elevado a uno la Situación Operativa del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) y ha declarado la fase de preemergencia ante los numerosos incendios que afectan a varios puntos del país con el objetivo de analizar y coordinar el despliegue de recursos para ayudar a las comunidades autónomas afectadas.

Según han informado en un comunicado, recogido por Europa Press, ha sido la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, quien sobre las 2.00 horas de este martes ha declarado la Fase de Preemergencia del PLEGEM ante los numerosos incendios forestales activos que requieren la movilización de recursos de la Administración General del Estado.

