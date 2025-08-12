Europa Press Sociedad
Actualizado: martes, 12 agosto 2025 10:02
MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministerio del Interior, ha elevado a uno la Situación Operativa del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) y ha declarado la fase de preemergencia ante los numerosos incendios que afectan a varios puntos del país con el objetivo de analizar y coordinar el despliegue de recursos para ayudar a las comunidades autónomas afectadas.

Según han informado en un comunicado, recogido por Europa Press, ha sido la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, quien sobre las 2.00 horas de este martes ha declarado la Fase de Preemergencia del PLEGEM ante los numerosos incendios forestales activos que requieren la movilización de recursos de la Administración General del Estado.

Desalojos por la amenaza del fuego para casas en Maceda y Chandrexa, en donde arden más de 3.000 hectáreas

El fuego en el Macizo Central de Ourense continúa avanzando y en las últimas horas ha obligado a realizar desalojos en viviendas en los municipios ourensanos de Maceda y Chandrexa de Queixa, en este último ya arden más de 3.000 hectáreas.

Ayuso traslada su cariño a los familiares y amigos del hombre fallecido en el incendio de Tres Cantos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado su cariño a los familiares y amigos del hombre que ha fallecido tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de vegetación registrado a última hora de la tarde de este lunes en el municipio de Tres Cantos.

CyL alcanza los once incendios activos, cinco de gravedad dos y cuatro que llegan al nivel 1

   Castilla y León alcanza actualmente once incendios activos en todo su territorio, cinco de ellos se mantienen en nivel de gravedad dos y otros cinco llegan ya al nivel 1, según han informado a Europa Press fuentes de la Junta de Castilla y León.

Los medios aéreos se reincorporan a los trabajos contra el fuego en Navalmoralejo (Toledo) que afectan a Extremadura

Un total de 27 medios y 116 personas se encuentran trabajando a las 8.00 horas de este martes contra el incendio originado en la tarde de ayer en la localidad toledana de Navalmoralejo, unas llamas que también afectan a Extremadura.

Continúan las labores de refresco y control del incendio de Carcastillo, que se encuentra estabilizado

Continúan este martes las labores de extinción del incendio de Carcastillo, que se encuentra estabilizado. Tras perimetrar la zona durante la jornada de ayer lunes, los bomberos realizan labores de refresco y control de puntos calientes con la ayuda de dos helicópteros.

Sánchez lamenta la muerte de la víctima de Tres Cantos (Madrid) y pide precaución ante el "riesgo extremo" de incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su cariño a la familia del hombre fallecido en Tres Cantos (Madrid) a causa del incendio forestal que está afectando a esa localidad y ha pedido "precaución" a los ciudadanos ante el "riesgo extremo" en el que se encuentra el país a causa del fuego.

El PSOE-A elogia el "trabajo a destajo" del Infoca en Tarifa (Cádiz) y el "ejemplar civismo" de desalojados de Zahara

TARIFA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS) La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha elogiado este martes el "trabajo a destajo" de los empleados del Infoca para tratar de estabilizar el incendio de Tarifa y ha confiado en que haya "buenas noticias pronto", fruto de este esfuerzo.

Siguen en gravedad 2 los fuegos de Puercas y Molezuelas (Zamora) con ocho municipios evacuados

Los inendios de Molezuelas y Puercas, en la provincia de Zamora, siguen activos y en nivel de gravedad dos, ya que, además, el fuego ha obligado a evacuar hasta ocho municipios afectados de la zona, según han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

Fallece el varón que resultó herido con quemaduras en el incendio de Tres Cantos

Ha fallecido el hombre que resultó herido por quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de la localidad madrileña de Tres Cantos, según han confirmado fuentes de la delegación del Gobierno.

