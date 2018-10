Ecologistas en Acción teme que la Junta suspenda temporalmente y no deniegue la Ciudad de la Salud de Aldeamayor

Publicado 18/09/2018 11:06:53 CET

La organización trasladará a la Fiscalía supuesta irregularidades en la tramitación de este expediente

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha asegurado que la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Castilla y León ha "rectificado" y propone la suspensión temporal del plan de la Ciudad de la Salud de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), en lugar de la denegación de esta autorización, al tiempo que anuncia que trasladará a la Fiscalía presuntas irregularidades en este proceso.

Así lo han señalado fuentes de la organización ecologista en un comunicado recogido por Europa Press en el que reprochan que la Dirección General de Urbanismo se "rectifique a sí misma" y, en un nuevo informa emitido este lunes, "parece abogar porque la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, en su reunión de mañana, suspenda en lugar de denegar la aprobación definitiva de la Ciudad de la Salud de Aldeamayor de San Martín".

Según ese informe, relata Ecologistas, Metrovacesa tendrá oportunidad de corregir su justificación "mediante una argumentación o un aparato probatorio más extenso, o más correcto, o mejor orientado, o mejor fundamentado, o que por cualquier medio llegue a alcanzar ese carácter de justificación suficiente exigido".

Las mismas fuentes han recordado que, con fecha de 23 de agosto, la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León informó desfavorablemente la Ciudad de la Salud porque "no considera justificada la existencia de una demanda suficiente de suelo para el ámbito y uso propuesto" en los términos que exigen la Ley de Urbanismo de Castilla y León y la jurisprudencia, "por lo que no procede su aprobación definitiva".

Esta conclusión fue trasladada a la propuesta de denegación de la aprobación definitiva del expediente que, según EA, ha redactado el Servicio Territorial de Fomento de Valladolid para la reunión de la Comisión Territorial de Urbanismo que se celebrará este miércoles, 19 de septiembre, "con una semana de antelación sobre la fecha ordinaria", y que fue remitida junto a la convocatoria a todos sus vocales el pasado jueves 13 de septiembre.

"Pero en un alarde de sincronización, ese mismo día Metrovacesa hizo llegar directamente al Servicio de Fomento de la Delegación Territorial un documento de 37 páginas con el que pretende precisamente corregir la justificación de la Ciudad de la Salud y lograr así bien la aprobación definitiva, bien su suspensión para obtenerla en todo caso antes del próximo 19 de octubre, en que los terrenos pasarían a ser suelo rústico en aplicación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León", han aseverado.

Se trata de un documento que, a juicio de la organización ecologista, "no aporta nada nuevo sobre la injustificable justificación de la Ciudad de la Salud ya esgrimida por Metrovacesa hasta la fecha, pero que puede servir para vestir un nuevo cambio sobre la marcha de la propuesta denegatoria del Servicio Territorial de Fomento", como el que recuerdan que se produjo en la Comisión del pasado 2 de agosto, cuando dicho Servicio varió in extremis la propuesta de suspensión por la de aprobación definitiva, "sólo evitada en aquel momento por el voto particular del vocal de las organizaciones no gubernamentales".

Ecologistas en Acción consideran el proceso como un "teatrillo organizado por el promotor y las administraciones municipal y autonómica cuya única finalidad es aparentar algo de objetividad en una decisión arbitraria e ilegal" que han recordado que habilitaría 1.440 nuevas viviendas y 26.000 plazas asistenciales "supuestamente destinadas al turismo sanitario nacional e internacional".

Por todo ello, la organización ambiental ha apuntado que va a trasladar las irregularidades de la tramitación a la Fiscalía de Valladolid, incluida la supuesta "alteración de plazos y propuestas para forzar la aprobación a tiempo del expediente", así como posibles "conflictos de intereses" del alcalde de Aldeamayor de San Martín, el socialista Fernando de la Cal, el portavoz municipal del Partido Popular, Jacob Bermejo, y otros tres concejales, que considera que "debieron abstenerse en las distintas aprobaciones de la Ciudad de la Salud al tener familiares directos propietarios de al menos 200.000 metros cuadrados en fincas dentro de su ámbito".

Al tiempo, la organización ambiental pide al vicepresidente del Gobierno regional el cese de Tomas Nevado-Batalla como miembro de la Comisión de Ética Pública de Castilla y León, "por la clara incompatibilidad entre velar por la transparencia, la objetividad y la ejemplaridad de los cargos públicos de nuestra Administración Autónoma y defender los intereses privados de los promotores de la Ciudad de la Salud, con una clara confusión entre intereses públicos y privados".