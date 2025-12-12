La economía de CyL subió un 3,5% en el tercer trimestre impulsada por la inversión y por el gasto de los hogares

VALLADOLID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La economía de Castilla y León subió un 3,5 por ciento en el tercer trimestre el año, siete décimas por encima de la media nacional (2,8 por ciento), casi el triple que en la zona Euro (1,4 por ciento) y casi el doble que en la UE-27 (1,6 por ciento), impulsada por la inversión y por el gasto de los hogares, por el lado de la demanda, y por la industria y por el sector servicios, por el lado de la oferta.

Estos datos suponen un repunte respecto al incremento de los dos primeros trimestres (3,2 y 3,1 por ciento, respectivamente) y "acercan claramente" a la Comunidad a cumplir la previsión de crecimiento estimada para 2025, que fue elevada de un 2,0 por ciento inicial al 2,8 por ciento.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, se ha mostrado "optimista" respecto al cumplimiento de las previsiones de crecimiento económico para 2025 si bien ha admitido que el dato del tercer trimestre ha sido una décima inferior al anotado en el mismo periodo de 2024.

Fernández Carriedo ha hecho hincapié en que la economía de Castilla y León sigue creciendo "a un nivel más alto" y se ha mostrado convencido de que la Comunidad está "en condiciones de poder cumplir" las estimaciones elaboradas para 2026, cuando el crecimiento del PIB será inferior --2,2 por ciento--.