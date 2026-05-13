Economía y Hacienda convoca 1,5 millones en ayudas para mejorar la inversión científica de centros tecnológicos

Archivo - Entrada Al Parque Tecnológico De Boecillo (Valladolid). - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la convocatoria de subvenciones destinadas a apoyar la inversión para la mejora de las capacidades científicas y tecnológicas de los centros tecnológicos de la Comunidad para el año 2026.

La cuantía total de esta convocatoria asciende a 1.500.000 euros, un importe que podrá incrementarse en un máximo de 200.000 euros adicionales para la resolución de solicitudes presentadas en plazo, según figura en el extracto de la Orden de 11 de mayo de 2026 recogida por Europa Press.

Estas ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), tienen como objetivo fortalecer las capacidades de los centros tecnológicos vinculadas a los ámbitos de la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León para el periodo 2021-2027.

Podrán beneficiarse de estas subvenciones los Centros Tecnológicos autonómicos que sean entidades privadas sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y domicilio social en la Comunidad. Asimismo, los solicitantes deberán estar inscritos en el Registro de Centros Tecnológicos de Castilla y León en el momento de la publicación de esta convocatoria.

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará este jueves, día siguiente a la publicación del extracto en el Bocyl, y permanecerá abierto hasta el próximo 17 de julio de 2026, inclusive.