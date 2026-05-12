El Ecyl destina 7,6 millones para contratar a más de mil personas con discapacidad en entidades locales

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VALLADOLID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha publicado este martes la convocatoria de subvenciones del programa ELEX 2026, una iniciativa dotada con 7,6 millones de euros que permitirá la contratación de 1.013 personas desempleadas con discapacidad en diversas entidades locales de la Comunidad.

Podrán beneficiarse de estos contratos las personas desempleadas inscritas en el Ecyl que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. La convocatoria incluye también a pensionistas de la Seguridad Social con incapacidad permanente y a miembros de clases pasivas con jubilación por incapacidad permanente.

La subvención estipula una cuantía de 7.128 euros por cada contrato a jornada completa con una duración de 90 días. Según ha informado la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, cada entidad local podrá solicitar un contrato a jornada completa o dos a jornada parcial, debiendo formalizarse las contrataciones entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2026. Para la concesión de las ayudas se dará prioridad a los proyectos con mayor impacto social y ambiental, especialmente aquellos vinculados a nuevas tecnologías, cultura y mejora de espacios públicos.

Asimismo, se primará a los municipios de menos de 2.000 habitantes y a las entidades ubicadas en zonas desfavorecidas o áreas periféricas. El plazo para presentar las solicitudes comenzará este miércoles y permanecerá abierto hasta el próximo 1 de junio.