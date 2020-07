Educación blinda Infantil y primero de Primaria y estima contratar a 600 docentes

En estas dos etapas no se utilizará mascarilla, pero no se interactuará con el resto de alumnos de los centros

VALLADOLID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha elaborado un protocolo de seguridad, supervisado por la Dirección General de Salud Pública, que marcará la organización de los centros y que establece para Infantil y el primer curso de Primaria la constitución de "grupos estables de convivencia", con un máximo de entre 22 y 25 alumnos que no necesitarán usar mascarilla ni guardar las distancias de seguridad, pero no podrán interactuar con el resto y no compartirán espacios "en la medida de lo posible".

Además, estima una contratación de unos 600 docentes para poder llevar a cabo la aplicación de todas estas medidas de seguridad en los centros docentes. "Desde la Consejería se ha llevado a cabo un estudio detallado de grupos, alumnos por grupo, número de aulas, superficie de las distintas aulas y la previsión de alumnado, por lo que manejamos una horquilla inicial de contratación de entre 550 a 600 docentes en centros públicos para responder a las necesidades derivadas de la COVID", ha explicado la responsable del departamento, Rocío Lucas, que ha presentado esta mañana las pautas para que los centros educativos organicen el inicio del próximo curso.

Se trata de un conjunto de medidas encaminadas a conseguir dos objetivos. "Que ningún alumno se quede atrás por culpa de la pandemia y que los centros docentes sean espacios seguros", ha señalado durante su intervención, donde ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al asegurar que la previsión es que el próximo 9 de septiembre comiencen las actividades lectivas con la "máxima normalidad", dentro de las "inevitables limitaciones" derivadas de las medidas de lucha contra la pandemia, y de manera presencial.

En este sentido, ha aclarado que los grupos "estables de convivencia" tendrán regulado el acceso al centro, las zonas de paso, el recreo, comedor, aseos, con el objetivo de "no utilizar" los espacios designados a otro grupo "en ningún momento".

Lucas asegurado que ninguno de los centros públicos de la Comunidad va a tener que utilizar espacios "fuera del ámbito educativo" y que lo "último" que se plantearían sería "desubicar" clases del centro. "No nos planteamos utilizar centros que no sean de la Consejería", ha matizado.

Existen, además, indicaciones sobre el uso de los espacios comunes, las entradas y salidas -que serán lo más escalonadas posibles y utilizando todos los accesos del centro-, o los procesos de limpieza y desinfección. El uso de mascarilla será obligatoria para los mayores de seis años cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros.

En este punto, ha detallado que la limpieza de las aulas se llevará a cabo una vez al día; los baños se realizarán tres veces en cada jornada escolar; aulas comunes como informática o música se debe limpiar entre grupo y grupo.

Los servicios complementarios funcionarán desde el primer día de clase, adaptados a la nueva situación. En este sentido, ha apuntado, el transporte escolar no variará su aforo, pero todos los mayores de 6 años deberán utilizar mascarillas y los vehículos se desinfectarán después de cada viaje.

Por su parte, los comedores deberán señalizar zonas diferenciadas --incluso con elementos físicos de separación si fuera necesario-- y se organizará a los comensales en distintos turnos para garantizar la distancia de seguridad. "Se adaptará el uso de material colectivo --bandejas, cubiertos, jarras de aguada-- para limitar al máximo los contactos", ha detallado.

Cada centro deberá, además, nombrará un equipo coordinador y elaborará un plan de inicio de curso para adaptar todas las medidas recogidas en el protocolo a la realidad de sus instalaciones y su alumnado.

MEDIDAS EDUCATIVAS

En este punto, ha incidido en que los docentes elaborarán planes de refuerzo y recuperación para el alumnado que lo precise. "Estos planes serán objeto de evaluación continua a lo largo del primer trimestre del curso escolar y versarán sobre los contenidos del curso anterior que no fueron impartidos de forma presencial", ha señalado la consejera.

Asimismo, las programaciones didácticas del próximo periodo lectivo se elaborarán de tal forma que puedan adaptarse a cualquier eventualidad derivada de la pandemia, incluida la posibilidad de volver a la educación no presencial e incluirán los contenidos no impartidos en el curso anterior.

DIGITALIZACIÓN Y CONTINGENCIA

También ha reconocido que la digitalización de la enseñanza y la competencia digital se han demostrado "claves" en este último trimestre, por lo que la Junta seguirá trabajando en ellas para el próximo curso.

Así, ha señalado que se "potenciarán" cuatro aspectos. La red de Escuelas Conectadas -que llevará internet ultrarrápido a todos los centros-, las herramientas de formación online, la formación del profesorado y las familias y la disponibilidad de dispositivos digitales.

Rocío Lucas ha anunciado que la Consejería de Educación llevará a cabo una "importante adquisición" de dispositivos digitales que "triplicará" el número de los que se han cedido durante el tercer trimestre de este curso. En total, se adquirirán 10.000 dispositivos para potenciar el programa de préstamo a los alumnos con dificultades económicas y así reducir la denominada brecha digital.

También ha advertido de que los centros que aún no dispongan de aula virtual, deberán implantarla. Además, cada colegio o instituto elaborará un plan de digitalización que recoja los medios disponibles: materiales didácticos, formación del profesorado y un registro de recursos con los que cuenta el centro, el profesorado y los alumnos.

Por último, cada equipo directivo confeccionará un plan de contingencia con medidas organizativas, pedagógicas y tecnológicas para el supuesto de que las autoridades sanitarias vuelvan a suspender la actividad docente presencial por motivo de la evolución de la pandemia.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Aunque están al margen del ámbito educativo, Lucas ha señalado que también se han dado recomendaciones. Así, en los grupos denominados estables no haya interacción entre distintos grupos, y para el resto, mantener ese metro y medio de separación "fundamental" para evitar contagios.

En este punto, se ha referido a las pautas de la Dirección General de Salud Pública de la Junta en caso de detectar positivos entre los alumnos. "Habría que aislarle, tomarle la temperatura, llamar a la familia y al 1-1-2 para que entren los protocolos de sistema sanitario", ha ahondado.

Los centros tendrán hasta el 24 de julio para remitir a la Consejería el plan inicial de comienzo de curso, han señalado Rocío Lucas.

Por último, y en cuanto a la enseñanza concertada, Lucas ha explicado que tendrá apoyo para la contratación de los docentes y el personal que necesite para cumplir estas medidas de seguridad, ha avanzado.