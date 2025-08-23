EEUU "avala" una técnica "menos invasiva" del cirujano leonés Manuel Villanueva para tratar la enfermedad de Dupuytren

LEÓN, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (Aaos) ha "avalado" e incluido en su catálogo de formación la técnica de cirugía ecoguiada desarrollada por el cirujano leonés Manuel Villanueva, junto al doctor Álvaro Iborra, para tratar la enfermedad de Dupuytren, un trastorno que provoca la retracción progresiva de los dedos hacia la palma de la mano.

Con este reconocimiento, Estados Unidos ha "validado internacionalmente" una técnica que Villanueva y su equipo han aplicado desde 2016 y que supone una alternativa "más avanzada y menos invasiva" para resolver la enfermedad de Dupuytren.

"Se trata de realizar una incisión milimétrica, como una infiltración convencional, con control ecográfico de alta resolución que evita dañar nervios, tendones o vasos sanguíneos", ha explicado el especialista leonés en un comunicado recogido por Europa Press.

A diferencia de la cirugía abierta, que requiere incisiones amplias, puntos y recuperación prolongada, la ecoguiada se realiza con anestesia local, sin isquemia y con una tasa de complicaciones inferior al 2 por ciento. "El resultado es inmediato: el dedo se estira al instante", ha subrayado Villanueva.

La enfermedad de Dupuytren afecta principalmente al cuarto y quinto dedos y puede limitar la función de la mano, aunque no suele ser dolorosa. Su origen tiene un componente hereditario y es más frecuente en hombres a partir de los 40 años, con mayor incidencia en el norte de Europa y de España.