EFCL sobre el Diálogo Social: "Es mejor no tocar lo que ha funcionado en 30 años y menos en tiempos convulsos"

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), Pedro Palomo, ha advertido hoy sobre el Diálogo Social que es "mejor no tocar lo que ha funcionado en 30 años" y "menos" en tiempos de incertidumbre como los de "ahora".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante la presentación del informe 'Caracterización y representatividad de la empresa familiar en Castilla y León'.

Palomo ha insistido en que "no es el ámbito" de la asociación formar parte del Diálogo Social, algo que "respetan". "Habría que cambiar el Estatuto", ha apostillado para incidir en que no van a pedir su "inclusión" porque no está dentro de "sus funciones". No obstante, se ha mostrado partidario de que si ha funcionado en "30 años" es mejor "no moverlo mucho y menos en tiempos convulsos".

Además, ha reconocido que el diálogo con la Consejería de Industria, Comercio y Empleo es "fluido" como con el resto de departamentos de la Junta, algo que debe ser "así" porque una "gran parte" de las leyes que afectan a sus asociados emanan del "Parlamento autonómico".