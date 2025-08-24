Eficacia y olfato: así trabajan los perros Nao, Gea y Urko en la detección de drogas en Palencia

Imagen de los tres agente y los tres perros que componen la Unidad Canina de la Policía Local de Palencia - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

Los canes han incautado más de 750 gramos de drogas y sustancias estupefacientes en 2024

PALENCIA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nao, Gea y Urko son los tres perros agentes de policía que componen la Unidad Canina de la Policía Local de Palencia creada por el ayuntamiento palentino, cuyo trabajo consiste en la prevención y en la detección de drogas y sustancias estupefacientes en la localidad.

"El objetivo principal consiste en el refuerzo de la labor policial y sobre todo, la labor de prevención de drogodependencia de la ciudad", ha asegurado el concejal delegado en las áreas de Tráfico, Prevención y Extinción de Incendios y Seguridad Ciudadana de Palencia, Antonio Casas. "Es un elemento más para mejorar la seguridad al ciudadano", ha añadido.

Esta Unidad se formó en el año 2023 por la iniciativa de tres de sus agentes, dueños y compañeros de trabajo de los canes, que se formaron mediante un curso ofrecido por la Junta de Castilla y León para después ponerse en marcha el equipo por parte del Ayuntamiento de Palencia mediante un Decreto de Alcaldía.

Se trata de una iniciativa "única" por parte del Ayuntamiento de Palencia, ya que junto con la de Burgos, son las dos unidades caninas que existen en las nueve provincias de Castilla y León. "Queríamos modernizar la labor interna de la Policía Local y una de estas iniciativas fue la creación de esta unidad", ha afirmado Antonio Casas.

FORMACIÓN

Para ello, los tres agentes interesados realizaron un curso de la Junta, el primero en Castilla y León, con Javier Macho, el oficial instructor que forma parte de la Unidad Canina de Burgos, la cual lleva 13 años en funcionamiento.

Dicha formación constaba de 400 horas y tuvo lugar entre julio y octubre de 2023 en jornadas de mañana y tarde, cuando trabajaron "desde cero" con los perros en actividades como la obediencia, la detección y la "marca buena", ha detallado uno de los agentes que compone la unidad, Juan Luis Fogos.

Además, el agente ha explicado que el sistema que utilizan es el 'Marcaje lapa', que consiste en el olfateo del perro desde el pie hasta la ingle de la persona y con la 'trufa' toca "sin contacto" dónde se encuentra la sustancia para así no "transmitir inseguridad". "También realizamos el mismo trabajo en vehículos o con objetos", ha añadido.

Nao, Gea y Urko son tres pastores alemanes malinois que fueron adoptados por sus respectivos dueños y compañeros de trabajo, con los que actualmente trabajan y conviven. "A mi perra se la encontraron abandonada en Andalucía y otro de ellos fue hallado en un pozo en esta Comunidad también", ha relatado Juan Luis Fogos.

Los perros acompañan a sus instructores en su jornada laboral, dos en horario de mañana y otro de tarde, y su trabajo consiste en la prevención y detección de sustancias pero también realizan entrenamientos frecuentes. "Hay que practicar continuamente, ya que nunca está del todo trabajado", considera el agente.

ACTUACIONES DESTACADAS

La labor de estos canes se centra en la detección de drogas y sustancias estupefacientes que realizan en diferentes lugares de la capital palentina, sobre todo en las estaciones de tren y autobús y los centros escolares, además de realizar exhibiciones donde muestran su labor a todos los ciudadanos de Palencia.

"En una ocasión, hicimos una inspección a un vehículo y no encontramos ningún tipo de sustancia", ha relatado Juan Luis Fogos, quien ha añadido que posteriormente "el perro olfateó el interior del vehículo y encontró un cenicero que contenía un compartimento secreto donde estaba escondida la droga".

"Además, en las estaciones de autobús los perros tardan menos de un minuto en realizar una inspección, mientras que nosotros tardaríamos mucho más tiempo", ha afirmado Juan Luis Fogos.

Asimismo, la unidad ha participado en actuaciones junto con la Policía Nacional en la inspección de algunos establecimientos y han detenido en diversas ocasiones a individuos por "pasarse de lo permitido legalmente".

TRABAJO EFICIENTE

En cuanto a las cifras, en el año 2024 estos perros facilitaron que la Policía Local de Palencia levantara un total de 212 actas y se incautara más de 750 gramos de drogas y sustancias estupefacientes.

En concreto, gracias a su labor, se aprehendieron 443,02 gramos de hachís; 277,89 de marihuana; 12,83 gramos de cocaína; 2,39 de MDMA; 0,6 gramos de heroína; 18,45 de speed; 2,37 gramos de anfetaminas y 24 mililitros de 'popper' y en lo que va de año, llevan más de 150 actuaciones, según datos facilitados por la Policía Local a Europa Press.

Así, el jefe de la Policía Local de Palencia, David Cantero, ha destacado que la creación de esta Unidad canina "ha superado las expectativas con creces" al haber dado "muy buenos resultados" y ha asegurado que espera "potenciarlos en un futuro" y "valorar la ampliación de la unidad", aunque a priori "no esté en mente".

Además, Antonio Casas ha resaltado esta "buena herramienta" para la prevención del consumo y tenencia de drogas, además de haber defendido que es una iniciativa de la que otras unidades de Policía Local de Castilla y León puede "servir de ejemplo" y para que todos aprendan "mucho de los demás".