La ejecución presupuestaria del Gobierno en Valladolid en 2022 apenas superó el "ridículo" 12 por ciento, según el PP

Denuncia que de los 22 ministerios, 14 no consignaron partidas y de los ocho que sí lo hicieron, tres han ejecutado "cero" euros

VALLADOLID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

"¡Cada vez que el PSOE llega a la Moncloa a Valladolid le va mal!", es el resumen que el diputado nacional 'popular' Eduardo Carazo ha realizado al hacer balance de la ejecución presupuestaria del Estado en la provincia en 2022 y denunciar públicamente que del total presupuestado, algo más de 13,5 millones, tan sólo se ha ejecutado un "ridículo" 12,10 por ciento, equivalente a poco más de 113.000 euros.

El político del PP, junto al también diputado nacional José Ángel Alonso y los senadores Alberto Plaza y Mercedes Cantalapiedra, sostienen que el Gobierno de Pedro Sánchez "perjudica" nuevamente a Valladolid tras recordar que en su día ya denunciaron el escaso presupuesto consignado a Valladolid en los Presupuestos Generales del Estado y ahora vuelven a la carga para criticar que "ni tan siquiera lo poco presupuestado se ejecuta".

Así, los parlamentarios, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha apuntado que de los 22 ministerios del Ejecutivo de Sánchez, 14 de ellos no consignaron partida alguna a Valladolid y que de los ocho que sí lo hicieron, tres no han ejecutado ni un euro y los otros cinco han ejecutado únicamente un total de 113.130.860 euros del montante global previsto situado en 13.691.165 euros.

Los ministerios que no han ejecutado ni un euro son los de Hacienda, Presidencia y Cultura. El de Interior, siempre según los 'populares', no ha ejecutado nada de los 50.000 y 324.000 euros previstos para reformas en cuarteles de la Guardia Civil e instalaciones de la Policía Nacional, respectivamente, y tan solo se habrían destinado 1.700 euros a la compra de material coercitivo.

LA "MENTIRA" DE PUENTE

Mayores críticas se ha llevado lo ocurrido con el Ministerio de Justicia, donde Carazo, quien ha incidido en que de los 100.000 euros previstos para la Ciudad de la Justicia no se tiene noticia, ha calificado de "mentira" el anuncio que en su día realizó el alcalde de Valladolid de presentar una enmienda por importe de 400.000 euros que no solo no se ha llevado a efecto.

"No sólo no presentaron esa enmienda sino que su partido rechazó tanto en el Congreso como en el Senado la que el PP presentó por importe de un millón de euros con destino al Campus de la Justicia", ha reprochado el diputado nacional, al tiempo que la senadora del PP por Valladolid, Mercedes Cantalapiedra, ha preguntado al primer edil vallisoletano qué ocurrirá con esos ocho millones de euros que el Ayuntamiento ha adelantado para el proyecto, "cuando en su día se dijo que esta infraestructura no iba a costar un euro a los vallisoletanos".

Los 51.690 euros ejecutados por el Ministerio de Política Territorial para la adquisición de vehículos, los tres proyectos en ejecución del Ministerio de Transición Ecológico de un total de 36 previstos relacionados con la CHD y la gestión de las aguas y los escasos avances en lo relativo a infraestructuras relacionadas con el Ministerio de Transporte completan el repaso realizado por los parlamentarios nacional del PP por Valladolid.

En este último caso, Carazo ha reconocido algunas partidas en la A-11 o autovía del Duero, de 4,5 millones, y en la conservación de carreteras, de 3,8 millones, pero apenas avances, salvo el informe de impacto ambiental, respecto de la A-62 Burgos-Portugal, en los tramos que pasan por Simancas, Tordesillas y Cigales hasta Palencia, y los cero euros ejecutados de esos 700.000 previstos para la A-60 entre Villanubla y el límite de la provincia, mientras que respecto de la pasarela peatonal en Boecillo "preocupa" el hecho de que aún no se ha ejecutado ni un euro, al igual de lo ocurrido con la red arterial ferroviaria de Valladolid.

"En resumidas cuentas, lo ejecutado por el Gobierno de Pedro Sánchez en Valladolid es ridículo y nos preocupa mucho que con la actual situación económica y la mala perspectiva existente se vuelva a llevar por delante sus promesas con respecto a esta provincia", ha apuntado Carazo, quien también acusado al alcalde de la ciudad, el socialista Óscar Puente, de mantener un silencio cómplice y del que ha asegurado que cada vez va perdiendo más peso tras ser relevado de su puesto como portavoz de la Ejecutiva Federal.

En este mismo sentido, la senadora Mercedes Cantalapiedra también ha acusado a Puente de actuar de la misma forma que el Gobierno central en la capital, tras recordar que Valladolid ha perdido grandes oportunidades al no solicitar ayudas correspondientes al 1 por ciento Cultural.

De hecho, la parlamentaria ha recordado que desde 2015 el Ayuntamiento tan solo ha presentado tres proyectos en 2017, 2018 y 2019, con la particularidad de que todos ellos "fueron excluidos por incumplir los criterios al presentarse incompletos".