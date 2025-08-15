Elevan a gravedad 1 el incendio forestal de Porto (Zamora)

ZAMORA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha elevado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 el incendio forestal declarado en Porto (Zamora) al poder suponer impacto relevante en el patrimonio natural o en la socioeconomía de la zona, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

Según datos de la plataforma Inforcyl, el incendio en la localidad se activó a las 10.00 horas del jueves 14 de agosto y se ha elevado a gravedad 1 este viernes, 15 de agosto, a las 12.56 horas.

En el lugar se encuentran cuatro medios, incluido uno aéreo. Las causas del incendio se investigan.