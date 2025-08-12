Los embalses del Duero bajan dos puntos en la última semana y se sitúan al 72,8% de su capacidad

Archivo - Uno de los embalses de la cuenca del Duero. - CHD - Archivo

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Duero han registrado un nuevo descenso de 232 hectómetros cúbicos (hm3) en la última semana, hasta situarse al 72,8 por ciento de su capacidad, lo que supone dos puntos menos que la anterior semana, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En concreto, los embalses de la cuenca almacenan a fecha de este martes 12 de agosto 5.534 hm3 de una capacidad total de 7.602, 232 menos que la semana pasada, cuando se encontraban al 75,8 por ciento.

La reserva hídrica se encuentra 3,4 puntos por debajo de la media de hace un año, cuando almacenaba 5.796 hm3, que representaba el 76,2% por ciento de la capacidad total, y un total de 12,3 puntos por encima de la media de los últimos diez años, que se sitúa en 4.607 hectómetros, lo que era un 60,59 por ciento del máximo almacenable.

A nivel nacional, la reserva hídrica almacena 35.789 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 63,9 por ciento de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Aunque los embalses han pedido 1.007 hm3 en una semana, o lo que es lo mismo, el 1,8 por ciento de su capacidad, se encuentran 9,9 puntos por encima que en estas mismas fechas en 2024, cuando la reserva estaba al 55,4 por ciento.

Las Cuencas internas del País Vasco siguen encabezando la lista ya que están al 85,7 por ciento de su capacidad. Por encima del 60 por ciento se encuentran el Cantábrico Oriental (75,3 por ciento), el Cantábrico Occidental (70,6 por ciento), el Miño-Sil (78 por ciento), el Duero (72,8 por ciento), el Tajo (72,7 por ciento), el Guadiana (62,1 por ciento), el Tinto, Odiel y Piedras (78,6 por ciento), el Ebro (67,6 por ciento) y las Cuencas internas de Cataluña (75,9 por ciento).

Por debajo del 60 por ciento están Galicia Costa (55,8 por ciento), Guadalete-Barbate (46,6 por ciento), el Guadalquivir (48,8 por ciento), la Cuenca Mediterránea Andaluza (50,9 por ciento), el Júcar (54,9 por ciento) y el Segura (27,5 por ciento). Transición Ecológica ha señalado las precipitaciones han sido prácticamente nulas en toda España durante esta semana. La máxima se ha producido en Cuenca con 3,6 litros por metro cuadrado (l/m2).

Por vertientes, la atlántica está el 64,9 por ciento y la mediterránea, al 60,5 por ciento. De acuerdo con el último boletín publicado por la Conferencia Hidrográfica del Segura (CHS) este lunes, la cuenca está al 27 por ciento y almacena 311 hm3. En comparación con el mismo periodo del año pasado, estaba al 19 por ciento con 214 hm3.