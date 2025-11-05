Los embalses del Duero se encuentran al 51,9% de su capacidad, 12,4 puntos menos que hace un año

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses de la cuenca del Duero se encuentra al 51,9 por ciento de su capacidad, lo que supone 12,4 puntos menos que hace un año, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por Europa Press.

En concreto, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 5 de noviembre un total de 3.942 hectómetros cúbicos (hm3) de una capacidad total de 7.602.

Así, la reserva hídrica de los embalses del Duero esta semana se sitúa 4,6 puntos por encima del promedio de la década en este punto del año, que se situaba en el 47,3 por ciento, lo que supone 3.599 hm3. Asimismo, supone 12,4 puntos menos a la alcanzada en las mismas fechas de hace un año, cuando estaba al 64,3 por ciento, 4.890 hm3.

La reserva hídrica española está al 51,3 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 28.745 hectómetros cúbicos de agua, con una disminución en la última semana en 165 hm3 (el 0,3 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).