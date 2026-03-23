Los embalses del Duero gestionados por la CHD se sitúan en el 86%, 8 puntos más que la media de la década

Archivo - Vista del embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan este lunes, 23 de abril, 2.452,9 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 85,9 por ciento de su capacidad.

Este registro se sitúa 8,3 puntos porcentuales por encima de la media de la última década (77,6 por ciento) y tres menos que el valor de hace un año (88,9 por ciento), según ha informado la CHD en un comunicado recogido por Europa Press.

Por sistemas, en León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño), los sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 88,7 por ciento; en Palencia (Camporredondo y Compuerto), el sistema Carrión al 92,5 por ciento, y Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), el sistema Pisuerga al 80,7 por ciento.

Asimismo, en Burgos (Arlanzón y Úzquiza), el sistema Arlanza se sitúa al 85,1 por ciento; en Soria (Cuerda del Pozo), el sistema Alto Duero al 79,8, y en Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto), el istema Riaza-Duratón y Cega- Eresma-Adaja al 87,4 por ciento.

Igualmente, en Ávila (Castro de las Cogotas), el sistema Cega-Eresma-Adaja al 88,8 por ciento; en Salamanca (Santa Teresa), el sistema Tormes al 85,4, y en Salamanca (Irueña y Águeda), el sistema Águeda al 74,6 por ciento.

Esta información está disponible en la web de la CHD, saihduero.es, que ofrece datos hidrológicos en tiempo real y accesible para todo el público.