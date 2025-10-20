Empresas de economía social producen un retorno de 1,74 euros por cada euro destinado por el Ayuntamiento de Salamanca

SALAMANCA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El estudio de Fomento de Empresas de Inserción en Castilla y León (Feclei) constata que las empresas de economía social han obtenido un retorno social de 1,74 euros por cada euro destinado por el Ayuntamiento de Salamanca a empresas de inserción.

Así lo ha avanzado la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, la presidenta de la Asociación de Empresas de Economía Social sin Ánimo de Lucro (Adesocial), Pilar Rodríguez, y el secretario técnico de Adesocial, Arturo Santos, en la presentación del documento.

En concreto, según el estudio, el retorno social de las empresas de economía social ascendió a 1.683.672,25 euros en 2023 en Salamanca, resultado del retorno a la administración a través de la Seguridad Social, impuesto de sociedades, IVA, IRPF y otros tributos (0,869 euros por cada euro invertido), así como de los costes ahorrados en gastos de protección social (0,87 euros por cada euro invertido) que recibían las personas en el momento de ser contratadas en la empresa de inserción, tal y como han asegurado con los datos ofrecidos por el Consistorio y recogidos por Europa Press.

Estos datos se han puesto de manifiesto en la mañana de este lunes durante la Mesa de Seguimiento de Empresas de Economía Social, celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Salamanca.

La concejala Miryam Rodríguez ha explicado que el Ayuntamiento de Salamanca ha duplicado desde 2016, año en el que se aprobó el primer acuerdo municipal sobre reserva contractual a empresas de economía social, el número de trabajadores de inserción en las diferentes empresas que prestan servicios municipales, hasta los cerca de 140 que hay en la actualidad.

La edil de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destacado que, desde el Consistorio salmantino, se fomenta el empleo de personas con especiales dificultades de inserción, ya que la ocupación laboral "contribuye a la integración en la sociedad y es un elemento clave para garantizar la igualdad de oportunidades, en aras de la cohesión social".

En este sentido, Rodríguez ha señalado el incremento en el presupuesto adjudicado a empresas de inserción, centros especiales de empleo (CEE) y cooperativas de economía social, que se ha triplicado desde los 1,4 millones de euros en el año 2016 hasta alcanzar los 4,7 millones en la actualidad.

Por otro lado, se ha reseñado que Salamanca acogerá el II Congreso Internacional de Economía Social del 10 al 12 de noviembre, un encuentro que está promovido por la Junta y la Asociación de Entidades Representativas de la Economía Social de Castilla y León (Asecyl). Bajo el lema 'Somos inteligencia no artificial. Somos economía social', busca "consolidar y potenciar" el crecimiento que está experimentado la economía social en la Comunidad, ha indicado Rodríguez.