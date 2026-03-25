Las empresas e inventores de CyL presentaron 28 solicitudes de patentes europeas en 2025, un 44% menos que en 2024

VALLADOLID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las empresas e inventores de Castilla y León presentaron 28 solicitudes de patentes europeas en 2025, una cifra que supone un 44 por ciento menos respecto a 2024, cuando la Comunidad registró 50 solicitudes, aunque le permite mantenerse dentro del 'Top 10' autonómico por volumen de solicitudes.

Así se desprende del Technology Dashboard 2025 de la OEP (anteriormente Índice de Patentes), publicado este miércoles por la Oficina Europea de Patentes, que recoge que Castilla y León representó el 1,2 por ciento del total nacional de solicitudes ante la OEP en 2025, en un contexto en el que España marcó un nuevo máximo histórico.

Precisamente, la química orgánica y la química de materiales básicos encabezaron la actividad tecnológica regional, con cuatro solicitudes cada una Curia Spain, la Universidad de Valladolid, ArboreaIntellbird, InertimResearch y la Universidad de Burgos lideraron el ranking regional de solicitantes ante la OEP España se mantuvo en el noveno puesto de la UE por volumen de solicitudes y superó por primera vez las 200.000 solicitudes anuales a nivel global.

En 2025, los campos tecnológicos con más solicitudes de patentes europeas en Castilla y León fueron la química orgánica fina y la química de materiales básicos, con cuatro solicitudes cada uno.

A continuación se situaron la maquinaria eléctrica, la medición y la tecnología médica, con dos solicitudes respectivamente, a las que se sumaron también la biotecnología y otras máquinas especiales.

Este patrón dibuja un ecosistema "innovador" apoyado en la química, la industria y la tecnología aplicada, según refleja el estudio.

En el ámbito nacional, las empresas e inventores españoles presentaron 2.255 solicitudes de patentes europeas en 2025, una cifra que supone un incremento del 2,9 por ciento respecto a 2024 y epresenta el mayor volumen anual de solicitudes de patentes europeas procedentes de España registrado hasta la fecha.

En total, la OEP recibió 201.974 solicitudes de patentes europeas en 2025, un 1,4 por ciento más que el año anterior, superando por primera vez las 200.000 solicitudes y confirmando la competitividad de Europa como polo tecnológico global.

Las solicitudes procedentes de los Estados miembros de la OEP crecieron, de media, un 0,4 por ciento. España representa el 1,1 por ciento del total de solicitudes presentadas ante la OEP y se sitúa en el noveno puesto por volumen de solicitudes dentro de la Unión Europea, en el 15 a nivel mundial y en el 25 puesto en volumen de solicitudes per cápita.

Dentro del mapa autonómico de la innovación, Castilla y León ocupó la 10 posición por número de solicitudes de patentes europeas. La comunidad concentró el 1,2 por ciento del total nacional y se situó por detrás de Murcia (39 solicitudes) y por delante de Asturias (23), Canarias (16) y Castilla-La Mancha (13).