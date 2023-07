EMValladolid celebra el domingo en la piscina Juan de Austria su tradicional jornada 'Mójate por la Esclerosis'

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Esclerosis Múltiple Valladolid (EMValladolid) celebra este domingo, 9 de julio, su tradicional jornada solidaria 'Mójate por la Esclerosis Múltiple', con un acto previsto a las 13.00 horas en la piscina Juan de Austria.

'Mójate por la Esclerosis Múltiple' es una acción de sensibilización social y de solidaridad con las más de 50.000 personas que tienen Esclerosis Múltiple en España, 1.000 de ellos en la provincia de Valladolid.

El 'Mójate', iniciado en España por la Fundación de Esclerosis Múltiple hace 30 años, es un acto de participación ciudadana y captación de recursos cuyo objetivo es mejorar la calidad de la atención a las personas afectadas y apoyar la investigación de la EM en nuestro país.

La campaña consiste en nadar voluntariamente la distancia que cada uno desee por las calles en favor de la EM. Al final del día se suman los metros nadados en toda España como símbolo de la solidaridad con los afectados por la enfermedad.

Se trata de una enfermedad neurodegenerativa, crónica y enigmática, ya que no se conoce su causa, no tiene cura, y su evolución además es impredecible y diferente en cada caso. No es hereditaria, contagiosa ni mortal y sus síntomas más frecuentes son fatiga, trastornos visuales, problemas de equilibrio y coordinación.

El sistema inmunitario normalmente protege al organismo para combatir las infecciones, pero en la Esclerosis Múltiple ataca sus nervios por error. Los nervios controlan muchas partes diferentes del cuerpo, así que los síntomas pueden aparecer en diferentes partes

La enfermedad puede causar un amplio abanico de síntomas como problemas de visión, fatiga, problemas de movilidad, cambios emocionales...dependiendo de la parte del sistema nervioso central afectada (dando lugar a una especie de cicatrices o esclerosis) y del funcionamiento de las fibras nerviosas dañadas.

El 70 por ciento de los casos se producen entre los 20 y 40 años, en pleno desarrollo personal y laboral. Es la segunda causa de discapacidad entre adultos jóvenes, tras los accidentes de tráfico, y la primera en discapacidad sobrevenida.

En España hay más de 50.000 casos, 4.134 en Castilla y León y más de 1.000 en Valladolid, según datos de la Consejería de Sanidad.