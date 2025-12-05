El encendido del Pórtico de la Navidad abre la programación navideña en Segovia - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los segovianos han llenado la plaza del Azoguejo y la avenida del Acueducto para presenciar el encendido de las luces de Navidad que ha tenido de fondo con los villancicos de la escuela de Música y Danza 'Agapito Marazuela'.

El alcalde de la ciudad, José Mazarías, ha iniciado a las 19.00 horas la cuenta atrás que ha dado paso al encendido del 'Pórtico de la Navidad' y las luces repartidas por el casco histórico con lo que se ha dado inicio oficialmente al programa de actividades preparado por el Ayuntamiento para este año bajo el lema 'Navidad. Ilusión por compartir'.

Se trata de una programación pensada para disfrutar en familia en unas fechas festivas y entrañables, según ha señalado el regidor de la capital segoviana.

La nueva Portada y Galería Luminosa, un elemento diseñado en exclusiva para Segovia, se presenta como uno de los grandes atractivos de la programación navideña.

La portada, de 14 metros de altura y 19,20 de ancho, incorpora 23.800 lámparas pixel RGB, capaces de generar infinitos colores e imágenes, y un diseño en el que predominan elementos decorativos reconocibles por la ciudadanía, con gran presencia de motivos religiosos y alusivos a la Navidad --copos, estrellas, bolas, crestas y un rosetón central--.

A ello se suma un homenaje al patrimonio local, con la representación de monumentos segovianos dentro del espectáculo de luz y sonido. Este espectáculo, totalmente renovado, combina música épica de gran contenido emocional con villancicos navideños en versiones contemporáneas y una introducción narrada sobre Segovia.

La galería, compuesta por 14 arcadas de nueve metros de ancho y 8,5 de altura a lo largo de 150 metros, será el escenario de este montaje que se ofrecerá en cuatro pases diarios a las 19.00, 20.00, 21.00 y 22.00 horas.

Cuando no haya espectáculo, la iluminación permanecerá encendida con distintos efectos en la portada. Junto al "Pórtico de la Navidad", hoy se ha encendido la decoración de las calles del casco histórico, la plaza Mayor y la Plaza Oriental, donde destaca un Portal de Belén de 11 metros de altura y 11 de ancho, visible desde cualquier ángulo, que alberga las figuras del Niño Jesús, la Virgen María, San José, el buey y la mula, todas elaboradas en mimbre y luz LED a tamaño real.

También se ha iluminado en la plazuela de la iglesia de San Millán el cono de Navidad de 14,5 metros de altura y 6 metros de diámetro, que ofrecerá un espectáculo lumínico y sonoro de ocho minutos creado especialmente para la ciudad.

Estos elementos transformarán los espacios emblemáticos de Segovia en escenarios llenos de luz y emoción durante la Navidad.