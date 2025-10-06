El I Encuentro de Cetrería BioAvian en Nava (Valladolid) reunirá a más de 110 participantes del 9 al 13 de octubre

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 110 cetreros participarán del 9 al 13 de octubre en el I Encuentro Internacional de Cetrería BioAvian en Nava del Rey (Valladolid), donde se instalará una carpa de más de 1.000 metros cuadrados en la que se darán cita expositores relacionados con el sector, además de artesanos alimentarios de la provincia.

El encuentro incluye exhibiciones, charlas educativas y la competición en altanería, bajo vuelo y velocidad con más de 15.000 premios para los primeros cuatro clasificados en cada categoría, además de un reconocimiento a la familia Miguel Delibes por su divulgación y la protección del medio natural. Además, tendrá extensión a Medina del Campo, donde se realizarán también algunas actividades.

Así lo han explicado durante la presentación del evento el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; la alcaldesa de Nava del Rey, Denís Vázquez, y el director de BioAvian, Javier Gallo, quien ha incidido en que se trata de tomar el relevo así a las jornadas de cetrería del norte de España que se celebraron hasta 2023 en la provincia de León.

Conrado Íscar ha destacado que este encuentro no es sólo una competición, sino una "celebración" que situará a la provincia a nivel internacional y ha apuntado que la Institución apoya este tipo de eventos con el fin de impulsar el desarrollo económico, cultural y turístico de Valladolid.

Por su parte, la alcaldesa de Nava del Rey ha destacado la importancia que supone este evento, que trata de poner en valor una tradición milenaria que convierte al municipio en un punto de encuentro para profesionales, aficionados y amantes de la cetetrería, no solo de España sino también de otros países.

En este marco, el director de la empresa BioAvian, instalada en el Parque Tecnológico de Boecillo y organizadora del evento, ha recordado que todos los años se acudía a León a un evento que era referente pero que cesó en 2023, momento en el que se pusieron a trabajar para organizarlo en Valladolid.

EXPOSICIÓN Y COMPETICIÓN

Así, ha destacado que el encuentro, que se desarrollará en el entorno de la ermita de la Concepción, contará con una carpa de 1.100 metros cuadrados donde habrá una serie de expositores vinculados al sector de la cetrería, pero también artesanos con productos de alimentos de Valladolid.

Por lo que se refiere a la competición, se desarrollará del 11 al 13 de octubre en las laderas junto a la citada ermita en las modalidades de altanería, bajo vuelo, pequeñas aves y también velocidad que tendrá más de 15.000 euros en premios para los cuatro primeros clasificados de cada modalidad.

Habrá presencia de Portugal y de diferentes puntos de España, además de Castilla y León entre los más de 110 participantes y se contará con presencia internacional también entre los expositores, donde se espera contar con uno procedente de Pakistán, además de asistentes de Alemania, Francia e Italia, que aunque no competirán sí podrán disfrutar de lo que Gallo ha asegurado que pretende ser un "encuentro" entre los amantes de la actividad.

Asimismo, se llevará a cabo un reconocimiento a la familia de Miguel Delibes, habrá una serie de conferencias, tanto el sábado como el domingo, vinculadas con la cetrería en la Casa de Cultura de Navarra del Rey.

El programa de actividades arranca a las 12.00 horas del 9 de octubre con una charla de educación ambiental en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel Delibes de Nava del Rey a cargo de Avesaurio Isla Tortuga y, ese mismo día, una exhibición de aves rapaces en la Plaza de España de Nava del Rey a las 18.30 horas.

Al día siguiente, a las 11.00 horas, está prevista otra charla de educación ambiental para los alumnos de los centros educativos de Medina del Campo y, en la Plaza Mayor de la misma localidad, una exhibición de aves rapaces a partir de las 18.00 horas. A partir de las 19.15 horas se recibirá a invitados y cetreros y se sorteará el orden de participación para las distintas modalidades de competición en Medina del Campo.

ARRANQUE DE LA COMPETICIÓN

El sábado 11 de octubre a las 8.00 horas se iniciará la competición en los dos campos de vuelo, ubicados junto a la ermita de la Concepción y en la Cuesta de los Picos en Nava del Rey.

A las 20.15 horas se desarrollará la conferencia 'Evolución de las enfermedades en grupos de halcones', a cargo del veterinario Jorge García de la Fuente en la Casa de Cultura de Nava del Rey (Plaza Verdura) y a las 21.00 horas otra titulada 'Cetrería 4.0: Telemetría e Inteligencia Artificial al servicio del vuelo. De los cielos a los datos: Cómo la innovación transforma la cetrería', a cargo del director general de Microsensory, Paco García.

Asimismo, a las 22.00 horas del sábado se organiza una "fiesta cetrera" a cargo del disc-jockey cetrero DJ Urko en la Casa de Cultura de Nava del Rey (Plaza Verdura).

El domingo 12 de octubre se volverá a iniciar la competición a partir de las 8.00 horas en una jornada en la que se Entregará el premio a la conservación, protección y divulgación del medio natural a título póstumo a Miguel Delibes a partir de las 20.15 horas, lo que irá seguido de una conversación con la familia acerca de la relación de Delibes con la caza y el medio natural (en la Casa de Cultura de Nava).

A las 20.45 horsa, la Casa de Cultura acogerá la conferencia 'Los nuevos GPS de Marshall', a cargo de Santi Camarena, representante de Marshall en España, Portugal e Italia y a las 21.15 horas se organizará la Cata del Vino del Cetrero con caldos de la Denominación de Origen Toro que correrá a cargo de Senén Merino, gerente de Vino El Cetrero.

La última jornada, el lunes 13 de octubre, a las 8.30 horas comenzarán las finales de todas las modalidades y a las 15.00 horas se procederá a la clausura del Encuentro y a la entrega de premios a los mejores clasificados en la Plaza de España de Nava del Rey.