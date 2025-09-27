El I Encuentro de Personas Mayores ensalza el "espíritu vivo" del colectivo y la "enorme" contribución de las pensiones

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, en su intervención frente a los asistentes al I Encuentro de Personas Mayores, celebrado en Valladolid. - UGT CYL

VALLADOLID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El I Encuentro de Personas Mayores, celebrado este sábado en Valladolid, ha ensalzado el "espíritu vivo" de este colectivo" y la "enorme contribución" del sistema público de pensiones a Castilla y León, así como ha servido para pedir "mejoras" en los servicios dirigidos a estos ciudadanos.

El Albergue del Pinar de Antequera ha acogido esta jornada organizada por la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de la UGT Castilla y León con la Fundación Eusebio Sacristán, en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores.

En este contexto, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha aseverado que se trata de un día de "convivencia" con el que se "reconoce y agradece" a los mayores todo lo que "han dado" y ha puesto en valor su "espíritu vivo" con el que pueden "seguir aportando muchísimo a la sociedad, muy especialmente, la experiencia".

Por su parte, el secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, ha indicado que también es un día de "reivindicación" en el que hay que subrayar que la nómina de las pensiones en la Comunidad "aporta mucho más que muchos sectores". "Queremos situar la enrome contribución que tiene el sistema público de pensiones en nuestra Comunidad", ha manifestado.

"Las pensiones públicas constituyen una palanca para el desarrollo económico y para sustentar la demanda interna, el consumo, especialmente en muchos de nuestros municipios en el ámbito rural", ha aseverado, por lo que ha llamado a defender el sistema público que ofrece servicios dirigidos a este colectivo, como la sanidad o la dependencia, que necesitan "mejoras".

Por su parte, el director de la Fundación Eusebio Sacristán, Pedro Pablo Crespo, ha deseado que el encuentro sea una jornada "de alegría, de convivencia y de disfrute para todos" que se espera tenga una segunda fase, como ha indicado el secretario general de la UJP de UGT Castilla y León, Felipe de Diego, quien confía en empezar a preparar "hoy" la segunda jornada.