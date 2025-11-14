El entorno de La Alcoholera de Palencia completa su renovación tras una inversión de medio millón

La alcaldesa, Miriam Andrés, y el delegado del área de Urbanismo, Agenda Urbana, Medio Ambiente, Obras y Movilidad, Álvaro Bilbao, visitan la finalización del proyecto de Pan y Guindas - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los entornos de La Alcoholera cuentan con una nueva zona verde tras finalizar las obras de renaturalización que el Ayuntamiento de Palencia ha realizado con una inversión de 500.000 euros.

Se trata de un proyecto que ha servido para recuperar una zona degradada del barrio Pan y Guindas y que se ajusta el modelo de ciudad que defiende el equipo de Gobierno, "con una apuesta clara por el peatón frente a los vehículos", tal y como ha destacado la alcaldesa, Miriam Andrés, durante una visita a las obras finalizadas.

En este sentido, ha recordado que el proyecto de ciudad que se plantea para todos los barrios y que "se va a ir viendo según finalicen todas las obras que tienen en marcha".

El proyecto del entorno de la antigua alcoholera ha servido para actuar en una superficie de 6.382 metros cuadrados de los que más del 50 por ciento son zonas ajardinadas (3.621 metros cuadrados) y contará con unos paseos centrales de arena compactada de 874 metros cuadrados, además de nuevos acerados que ocupan una superficie de 800 metros cuadrados.

El espacio también incluye como novedad una zona destinada a perros que estará dotada próximamente de juegos y de una fuente. Se trata de una parcela vallada de 220 metros en la que las mascotas podrán estar sueltas.