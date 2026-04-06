Las entradas para el Premier Padel 2026 en Valladolid, ya a la venta

Infomración sobre la venta de entradas del Oysho Premier Padel P2 de Valladolid. - PREMIER PADEL

VALLADOLID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El torneo Oysho Valladolid Premier Padel P2, que se celebrará del 21 al 28 de junio, ha lanzado la venta de las entradas para las pistas que se instalarán en la acera de Recoletos (1.200 localidades) y Plaza Mayor (casi 4.900 espectadores).

Como han destacado fuentes de la organización, "Valladolid volverá a situarse en el centro del mejor pádel del mundo con un modelo de torneo único: una competición que integra deporte, ciudad y espectáculo en pleno corazón urbano y que convierte a Plaza Mayor, Santiago y Recoletos en la gran arteria del pádel mundial".

Las entradas ya están disponibles en la web oficial y en todos los clubes de la ciudad y algunos de los más relevantes de la Comunidad y el norte de España.

La edición de 2026, han incidido las mismas fuentes, "reunirá de nuevo a los mejores jugadores y jugadoras del mundo en una de las pruebas más especiales y reconocibles del circuito profesional", con referentes como Arturo Coello y Agustín Tapia en categoría masculina y con la élite femenina del circuito, liderada actualmente por Gemma Triay y Delfina Brea en lo más alto del ranking internacional.

Esta nueva edición estará marcada, además, por una efeméride como los 20 años de pádel profesional en Valladolid. "Dos décadas que consolidan a la ciudad como una parada única del circuito profesional e internacional, y que refuerzan una trayectoria que ha convertido a Valladolid en el GP de Mónaco del pádel profesional", han incidido.

En el apartado de infraestructuras, el Oysho Valladolid Premier Padel ampliará su despliegue en el centro de la ciudad con cuatro pistas oficiales. Serán la pista central en la Plaza Mayor y tres secundarias en la Acera de Recoletos, lo que supone una cancha más y una mayor capacidad para acercar el espectáculo a la ciudadanía.

Las pistas secundarias, además, verán incrementado su aforo para pasar de 400 a más de 1.200 plazas.

La Plaza Mayor mantendrá el mismo montaje y el mismo aforo que en la pasada edición --cerca de 4.900--.

La organización ha subrayado que la "seña de identidad" del torneo es que sigue como "el único en el panorama internacional que se disputa en la Plaza Mayor de una ciudad", "una singularidad que distingue a Valladolid dentro del circuito y que convierte esta cita en una combinación extraordinaria de deporte, ciudad y espectáculo, capaz de atraer un año más a los mejores jugadores del mundo".

También han recordado el "impacto" económico del evento, que en su última edición, vendió entradas a público procedente de 33 países, lo que supone "un hito en el pádel mundial", y generó un retorno económico de 10,5 millones de euros, "una cifra que refuerza su capacidad para proyectar Valladolid internacionalmente y dinamizar su actividad turística, hostelera y comercial".

El Oysho Valladolid Premier Padel acumuló una audiencia de más de 4 millones de espectadores y más de 10 millones de visualizaciones en redes sociales.

Las localidades se han puesto a la venta hoy, lunes 6 de abril, a las 12:00 horas. Los aficionados ya pueden adquirir sus localidades para disfrutar en directo de uno de los torneos más especiales del circuito internacional, que volverá a convertir Valladolid en el epicentro del mejor pádel del mundo del 21 al 28 de junio.

Con el inicio de la venta de entradas, Valladolid arranca la "cuenta atrás" hacia la edición de 2026 "llamada a volver a situar a la ciudad en el centro del mejor pádel internacional en un año de fuerte carga simbólica para su historia deportiva".