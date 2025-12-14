La Escolanía de Segovia convertirá la Catedral en un espacio de luz y música con el concierto 'Navidades del Mundo' - ESCOLANÍA DE SEGOVIA

SEGOVIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Escolanía de Segovia celebrará la llegada de la época navideña con el concierto titulado 'Navidades del Mundo', que tendrá lugar el domingo 21 de diciembre, y convertirá la Catedral en un espacio de luz y música.

El espectáculo combinará la música coral con proyecciones de motivos navideños sobre los muros de la Catedral, una experiencia visual y sonora envolvente para todos los públicos, ha destacado la organización del evento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Bajo la dirección de Andrea Montes y con el acompañamiento al piano de Rodrigo de Luis Martín, la Escolanía ofrecerá un viaje musical por distintas tradiciones navideñas del mundo, a través de un repertorio cuidadosamente seleccionado que une distintas culturas, sonoridades y sensibilidades bajo el hilo conductor de la Navidad.

Este concierto en la Catedral de Segovia se enmarca además en su gira de Navidad, que la llevará también a escenarios de primer nivel como el Auditorio Nacional de Música de Madrid (20 de diciembre) y el Real Teatro de Retiro (27 de diciembre).