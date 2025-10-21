La Escuela de Arte de Segovia celebra 'Únicos' con experiencias profesionales de ilustración y diseño

SEGOVIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), con la colaboración de la Junta, ha celebrado en Segovia una de las jornadas 'Únicos' donde muestran a los alumnos experiencias profesionales en ilustración y diseño.

La jornada 'Únicos' se desarrolla en las nueve escuelas de arte de la Comunidad para acercar a los alumnos el día a día profesional de creativos de distintas disciplinas en la que estos alumnos se están formando. En 2025, los encuentros se desarrollan con el título 'Poiesis' (término griego por el que se entiende todo el proceso creativo), y en Segovia ha contado con el ilustrador Daniel Montero y el diseñador de producto Carlos Jiménez.

Los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño 'Casa de los Picos' de Segovia han asistido a la charla de Daniel Montero titulada 'Mis trabajos, la forma y el contenido'. Daniel Montero Galán es premio de ilustración al mejor libro infantil y juvenil de ficción y premio Fundación Cuatrogatos por el libro 'El gato montés' y, además de su ponencia, ha dirigido el taller participativo 'Abran juego'.

Por su parte, Carlos Jiménez, premiado por la revista 'NEO2' como diseñador joven en 2024, ha participado con la ponencia 'Diseño pero no sólo diseño' y el taller 'Conceptualizar un producto. Transformar una idea en un diseño tangible'.

Con este encuentro con los alumnos, los profesionales aportan su conocimiento y experiencia sobre propuestas técnicas, funcionamiento de los oficios creativos y aspectos profesionales del día a día que permiten a quienes se forman ahora mejorar su visión sobre el trabajo de creatividad con el que quieren forjar su futuro profesional.

Se plantea así una jornada "estimulante" para los jóvenes estudiantes, donde se exponen reflexiones sobre el espíritu emprendedor, la visibilidad del sector y el potencial de un mercado donde se favorece lo diferente y exclusivo.

El sector de los oficios artísticos y creativos es un polo de creación de tejido económico donde se destaca la creatividad y originalidad frente a la fabricación masiva y uniforme.