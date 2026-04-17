La Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de León cierra abril con cinco espectáculos

Cartel del Día Internacional de la Danza. - AYUNTAMIENTO

LEÓN 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas (EMMUDAE) del Ayuntamiento de León programa distintas actividades a lo largo del año para dar a conocer el trabajo que realizan los alumnos y alumnas.

Dentro de esta programación, cinco espectáculos de teatro, danza y música cierran el mes de abril en distintos puntos de la ciudad, como son el Centro Cívico del Crucero, Espacio Vías, el Auditorio Ciudad de León y en el salón parroquial de Santo Toribio de Mogrovejo.

Las actividades de este mes de abril comienzan el lunes 20 con la puesta en escena de 'Microteatros', a las 18.30 horas en el Centro Cívico del Crucero, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

La dirección y montaje de esta obra recaen en Yoly R. Niño, quien también dirige 'Las comedias de la escuela' que se representará el martes 21, a partir de las 18.30 horas también en el Centro Cívico del Crucero. La comedia está servida con la puesta en escena de dos sainetes: 'El conde de Burra regresa de las Cruzadas' y 'La parada'.

El 22 de abril es el turno de las aulas corales, con el espectáculo 'Abril voces mil', a las 19.00 horas en Espacio Vías con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Participarán las aulas corales de González de Lama, Carmelitas, Leonés-Corredera, IES Sánchez Albornoz, Javier-Puente Castro y Cepa Faustina Álvarez.

El programa de la Emmudae continúa el viernes 24 de abril con la actuación de la Agrupación de Viento 'Bóreas', bajo la dirección de Eva del Río Díez, en el salón parroquial de Santo Toribio de Mogrovejo a las 20.00 horas. Esta actividad se enmarca, además, en la semana cultural de la Asociación de Vecinos del Polígono X.

La Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas cierra el programa de actividades del mes de abril con la conmemoración del Día Internacional de la Danza, el próximo 29 de abril. El Área de Danza subirá al escenario del Auditorio Ciudad de León es espectáculo 'Hollywood 2', a las 20.00 horas. La entrada es gratuita con invitación.

Las invitaciones se podrán recoger a partir del 27 de abril en la taquilla del Auditorio, de 9.00 a 14.00 horas, y el mismo día de la función a partir de las 16.00 horas.

Esta es una iniciativa enmarcada en el programa de actividades de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural con motivo del Día Internacional de la Danza.