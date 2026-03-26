El Espacio Joven de Burgos estabiliza el número de usuarios en 28.100 y busca fidelizar y superar la brecha de género

El concejal de Burgos Carlos Niño durante una rueda de prensa. - AYTO BURGOS

BURGOS 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Joven de Burgos ha estabilizado el número de usuarios a lo largo de 2025 en unos 28.100 usuarios y se marca como retos fidelizar algunos perfiles y superar la brecha de género.

Así lo ha señalado el concejal de Juventud de Burgos, Carlos Niño, quien ha hecho balance de este Espacio Joven, que ha consolidado su trayectoria con un "crecimiento sostenido" tras alcanzar los 28.123 usuarios durante el pasado ejercicio de 2025, con una estabilización tras el "incremento masivo" experimentado en los años 2023 y 2024, cuando se registraron 20.932 y 26.840 participantes, respectivamente.

A pesar de las cifras positivas de asistencia, el análisis pormenorizado del uso del centro revela retos importantes para la Concejalía de Juventud, especialmente en lo relativo a la fidelización de ciertos perfiles y la superación de la brecha de género.

Según el informe municipal, el éxito de convocatoria se sitúa en la franja de edad comprendida entre los 12 y 14 años, en la que es un "éxito". Sin embargo, se ha apreciado un descenso de uso entre las edades de 14 y 17 años, un tema que la Concejalía estudia para ver cómo llegar a esa franja de edad que disminuye, ha apuntado Niño.

Además, ha señalado que en este espacio hay una "brecha de género" porque su uso es "mayoritariamente" masculino, con 18.193 usuarios varones frente a 9.972 mujeres.

También en lo que se refiere a la geolocalización de los usuarios, se ha detectado que el 94,5 por ciento son jóvenes provenientes de la zona este de la ciudad, por lo que se trata también de buscar la diversificación de la procedencia geográfica de las personas que acuden al Espacio Joven.

El edil ha afirmado que este espacio es un servicio de "alta eficiencia operativa" en su entorno inmediato, pero requiere de una reorientación "estratégica" si se debe equilibrar la brecha de género, diversificar la procedencia geográfica de sus usuarios y aumentar la tasa de retención de los segmentos de mayor edad.

FUNNY WEEKEND

Por otro lado, Carlos Niño ha hecho balance también del programa de ocio alternativo para jóvenes Funny Weekend, que se realiza en la Estación de la Ciencia, el cual ha cerrado el ejercicio 2025 con un "crecimiento" que lo consolida como uno de los recursos municipales más valorados por la población adolescente.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, el servicio ha experimentado un incremento del 46,5 por ciento en su participación al pasar de los 2.190 asistentes en 2024 a un total de 3.208 en el último año.

Este programa, orientado a jóvenes de entre 12 y 18 años, tiene como objetivo principal "proporcionar alternativas" recreativas y educativas durante los fines de semana y periodos festivos, ha destacado Niño.

En este recurso se repite la tendencia apreciada en el Espacio Joven en lo que se refiere a edades, ya que el 79 por ciento de los usuarios tienen entre 12 y 14 años, por lo que se estudiará que hacer para resultar atractivos para un público más mayor.

En cuanto a la segmentación por género, los datos reflejan una participación del 55 por ciento de chicos frente al 45 por ciento de chicas, una cifra que muestra una tendencia hacia la igualdad en el uso de este tipo de ocio institucional.