El Espacio Vías de León acoge este viernes el estreno del corto 'Balada por una venganza', de Raúl Gil López

El Espacio Vías de León acoge este viernes, 6 de octubre, a partir de las 21.00 horas, el estreno del corto 'Balada por una venganza', de Raúl Gil López, que describe la capital leonesa como aquel salvaje y rebelde oeste lleno de pistoleros y de folklore y una tierra de oportunidades.

Esta proyección está incluida dentro de la programación de la Concejalía de Juventud CUL'23, de manera que la entrada será libre hasta completar el aforo, según ha detallado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Raúl Gil López es el director, guionista y productor de esta pieza de cine del oeste en la que también ha participado Adrián García Sierra como director de fotografía y Jorge Ordás Solís, Pedro Moya Carbajo, Álvaro Fierro García, Adolfo Gil López, Alejandro Dominguez Castillo y Andrea Yugueros González en el elenco actoral.

La pieza rodada en la Candamia y el Rancho Canadá es un homenaje al western género, que tiene algo que no tienen el resto de géneros, algo que lo hace "único y que su director se sentía en la obligación de demostrar que en León se podía hacer", ha resaltado el Ayuntamiento.

LEÓN, EL SALVAJE OESTE

Este corto describe a León como aquel salvaje y rebelde oeste lleno de pistoleros y de folklore que es una tierra de oportunidades, aunque no se le pueda dar la envergadura que sí recibieron Sad Hill o el Desierto de Tabernas, León se convierte así en un particular y familiar lejano Oeste.

Para Raúl Gil, el western es el género cinematográfico por "excelencia", puesto que cuando se analizan bien estas películas, se puede descubrir que fue un italiano el que lo revolucionó, el que definió las fronteras de los pueblos fuera del romanticismo habitual y las trasladó a España.

EL RODAJE

Además, Gil López recuerda como ejemplo que "el mítico poncho que Clint Eastwood viste en la "trilogía del dólar", fue comprado en España por el actor. "La escena más potente de la tercera entrega fue filmada en Burgos, por lo que no es para menos que directores como Quentin Tarantino hayan recordado con nostalgia y admiración la mítica Almería, en películas como 'Once Upon a Time in Hollywood', donde se rodaron algunos de los mejores filmes", ha apostillado.

"Hacer un Western en León, con mis amigos y mi familia, ha sido una experiencia irrepetible. Tener la oportunidad de mostrar un "Saloon" tan auténtico como el Rancho Canadá, o parajes tan bonitos de nuestra provincia, sobre los que cabalgar y sentir el aroma de una "peli de vaqueros" es sin duda una de los recuerdos más bonitos que me llevo", ha remarcado el director.