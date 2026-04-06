Los espacios turísticos municipales de Ávila registran cerca de 30.000 visitas en Semana Santa, un 50% más

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ÁVILA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los espacios turísticos municipales de Ávila han registrado 29.300 visitas entre el 27 de marzo y el 5 de abril, en el marco de Semana Santa, lo que supone un incremento superior al 50 por ciento respecto al ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 19.000.

La teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Prieto, ha destacado las cifras alcanzadas estos días festivos que acaban de finalizar y ha precisado que sólo entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, han sido más de 15.700 las visitas anotadas en los espacios turísticos municipales, lo que supone un incremento superior al 30 por ciento con respecto a esos mismos cuatro días del año pasado.

Por espacios, como es habitual, la muralla ha registrado el mayor volumen de visitas, con 21.763 desde el viernes 27 de marzo, lo que supone el 74 por ciento del total, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, al principal monumento de la ciudad han subido más de 14.100 personas, lo que supone un incremento superior al 25 por ciento con respecto al año pasado.

En cuanto a la procedencia, en los principales días de Semana Santa, del 2 al 5 de abril, el 90,8 por ciento han sido españoles y, entre los viajeros internacionales, en primer lugar, han visitado el monumento estadounidenses (0,9 por ciento), seguidos de brasileños (0,8 por ciento) y portugueses (0,8 por ciento).