El Espinar (Segovia) programa su Feria de Ganado Vacuno en tres jornadas, con subasta de ganado el domingo 3 de mayo

Cartel de la feria. - AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR

EL ESPINAR (SEGOVIA), 27 (EUROPA PRESS)

El municipio segoviano de El Espinar celebrará del 1 al 3 de mayo su Feria de Ganado Vacuno, en la Plaza de Toros local, con entrada gratuita y un programa que combina la actividad ganadera con propuestas culturales, gastronómicas y de ocio familiar para el público general, que tyendrá entrada gratuita.

El jueves 30 de abril se inicia la recepción de los animales en el recinto, donde las asociaciones ganaderas distribuirán las tarjetas necesarias para participar en las subastas. La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 1 de mayo a las 18.00 horas, con presencia de autoridades municipales y la actuación de la Escuela de Dulzainas de San Rafael.

A partir del sábado 2 de mayo, la feria abrirá sus puertas a las 10.00 horas con la exposición de ganado y la Feria de Muestras, que reunirá puestos de comercio y productos locales de Segovia en el mismo recinto. En torno a las 14.00 horas se celebrará una degustación de hamburguesas de carne con Indicación Geográfica Protegida de Ávila, amenizada por la charanga El Boquerón, con una contribución solidaria de un euro a favor de la asociación Los Fuertes. Por la tarde, a las 18.30 horas, el grupo La Bandita ofrecerá un concierto de versiones de rock and roll.

El domingo 3 de mayo concentrará los actos centrales de la feria. A las 12.00 horas se entregarán los premios del concurso de dibujo escolar para niños de entre 5 y 11 años, y media hora después se conocerán los trofeos a los mejores ejemplares de cada raza.

A las 13.00 horas se iniciará la gran subasta de ganado, a la que seguirán el Concurso de Porra de peso de ejemplar vacuno -cuyo premio es un jamón-, una cata de jamón con contribución solidaria de tres euros a favor de Los Fuertes, y un vermú musical a cargo del grupo De Artes en colaboración con el grupo de flamenco Danzartes.

El programa incluye también actividades específicas para los más pequeños durante los tres días, con paseos en pony y toro mecánico infantil en horarios escalonados. Paralelamente, se desarrollará un concurso de fotografía en redes sociales en el que los participantes deberán publicar sus imágenes en Facebook o Instagram con el hashtag oficial #FeriaGanadoElEspinar.

La organización seleccionará las cinco mejores fotografías, cuyos autores recibirán un lote de productos alimenticios.

Toda la información purede consultarse en www.elespinar.es.