Estabilizado un incendio en la carretera de Arcas Reales de Valladolid en el que trabajan una decena de medios

VALLADOLID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una decena de medios trabajan para sofocar un incendio en la carretera de Arcas Reales, junto al colegio Dominicos, en Valladolid capital, un fuego que ya está estabilizado tras presentar "momentos críticos", según han indicado los Bomberos del Ayuntamiento a Europa Press.

El fuego se ha originado sobre las 17.00 horas de este domingo en una zona de vegetación y rastrojo, y se ha dado por estabilizado a las 18.25 horas, según la plataforma de la Junta de información de incendios, Inforcyl.

Un total de medios terrestres trabajan para extinguir el incenido, entre ellos recursos de la Consejería de Medio Ambiente y cuatro camiones de los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid.

Las causas de este fuego, que ha provocado más de 30 llamadas al servicio de emergencias 1-1-2, aún se investigan.