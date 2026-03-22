Las estaciones San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos de León reciben más de 5.000 visitantes este fin de semana

Imagen de la estación invernal Valle Laciana-Leitariegos. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones invernales y de montaña gestionadas por la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, han recibido a un total de 5.081 esquiadores durante este fin de semana, en el que han estado disponibles más de 17,56 kilómetros de pistas para la práctica del deporte blanco.

Las jornadas han estado marcadas por las condiciones climatológicas primaverales, que se han materializado también en la calidad de la nieve tanto en San Isidro como en Valle Laciana-Leitariegos, según ha informado la Diputación de León en un comunicado recogido por Europa Press.

En la estación de San Isidro se han ofertado un total de 14 kilómetros alpinos, con 14 pistas en funcionamiento durante todo el fin de semana, de las que cuatro han sido verdes, cuatro azules, cuatro rojas y dos negras, distribuidas en los sectores de Cebolledo, Riopinos y Requejines.

A ello se han sumado ocho remontes, entre los que se incluyen cuatro telesillas, un telesquí y tres cintas transportadoras, que han permitido el acceso a espesores de entre 20 y 50 centímetros.

El día de mayor afluencia ha sido el sábado, con 2.229 personas, cuyo origen es el "habitual" en San Isidro, pues son procedentes de la provincia de León y del resto de la Comunidad , así como de Asturias, Galicia y Portugal.

Además, durante estos últimos días han continuado las campañas de nieve de la Diputación de León, con la asistencia de 1.144 escolares, a los que se han añadido 14 residentes del centro Nuestra Señora del Valle, también gestionado por la institución provincial.

Por otra parte, en Valle Laciana-Leitariegos se han registrado un total de 687 usuarios y usuarias durante el fin de semana, que han podido disfrutar de diez pistas alpinas, entre las que se incluyen dos verdes, cinco azules y una roja, además de un circuito infantil y el snowpark.

En este caso, la estación ha ofrecido 3,56 kilómetros de nieve de tipo "primaveral", con espesores de entre diez y 80 centímetros, así como seis remontes, entre ellos dos telesillas, tres telesquís y una cinta transportadora.

También en esta estación el sábado ha sido el día de mayor afluencia, con 390 visitantes, a los que se han sumado 1.843 niños del colegio Ribas del Sil, escolares que han acudido durante la semana en el marco de la campaña de la Diputación.

En el balance, la institución provincial ha destacado que no solo los aficionados al esquí han acudido a estas estaciones, puesto que casi un diez por ciento de los visitantes ha hecho uso de los remontes para acceder, como peatones, a la cafetería de la zona media de la estación.

La Diputación de León ha recordado la importancia de consultar la información actualizada sobre el estado de las estaciones y las previsiones meteorológicas a través de la página web oficial www.nieveleon.com antes de planificar la visita a cualquiera de los complejos invernales de la provincia.