Estudiantes de FP de CyL podrán desarrollar su empresa a través del concurso 'De la Idea al Proyecto real'

Presentación del concurso 'De la Idea al Proyecto Real' - CORTES CYL

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Castilla y León, el Círculo Empresarial Leonés (CEL) y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) han impulsado el concurso de emprendimiento 'Conecta FP Castilla y León', una iniciativa que nació originalmente en la provincia de León y que se ha extendido en esta edición a las nueve provincias de la Comunidad con el objetivo de que los alumnos de formación profesional puedan desarrollar sus propias ideas de negocio y trabajar en ellas durante el curso académico.

El presidente del CEL, Julio César Álvarez, ha explicado que la organización tutelará a los premiados para lograr el "desarrollo total" de sus propuestas, según ha indicado, el propósito de este certamen es fomentar el arraigo del emprendimiento entre los estudiantes de FP y generar nuevos proyectos, tras calificar como un "éxito absoluto" los resultados obtenidos en los dos primeros años de andadura de la iniciativa en León.

Los asociados del CEL, integrados por empresarios de diversos sectores, mentorizarán durante un año todos los proyectos premiados a través de asesoramiento en materias que abarcan desde el marketing hasta la fiscalidad. Así, Álvarez ha subrayado que esta tutela incluye el acceso a financiación mediante acuerdos con entidades financieras o recursos propios de los empresarios si el proyecto lo requiere.

El presidente ha destacado ejemplos de éxito anteriores, como una aplicación digital de temas médicos y psicológicos o el proyecto 'Japonitos', basado en el uso de legumbres del Bierzo.

Por su parte, el presidente de APD en Castilla y León, Carlos Moro, ha resaltado que el talento joven es uno de los activos más valiosos de la región, pero que requiere de "referentes y apoyo" para desarrollarse plenamente.

Moro ha señalado que 'Conecta FP' permitirá que estudiantes de grado medio, superior y cursos de especialización presenten sus ideas ante un jurado profesional, además, ha informado de que cada miembro del jurado ejercerá como padrino empresarial del ganador de cada provincia para acompañar su trayectoria y compartir experiencia real.

Moro ha defendido la necesidad de que los estudiantes más valiosos de la Comunidad permanezcan en su tierra aprovechando las oportunidades existentes en sectores como el agrario, el agroalimentario o el de servicios. En este sentido, ha puesto en valor el papel de APD, una Comunidad que agrupa a 3.500 empresas, para conectar el mundo educativo con el tejido empresarial y fomentar una cultura de innovación y creatividad entre quienes liderarán los equipos del futuro.

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla y León y del Patronato de la Fundación, Carlos Pollán, ha manifestado su satisfacción por el crecimiento de este proyecto que pretende hacer atractivo el emprendimiento para los más de 48.000 estudiantes de FP de la región.

Pollán ha incidido en que la iniciativa otorga visibilidad a proyectos singulares que, sin este apoyo y mentorización, tendrían dificultades para salir adelante, al tiempo que ha agradecido el compromiso del mundo empresarial por preocuparse de la economía y del futuro de los jóvenes en Castilla y León.

Finalmente, Pollán ha asegurado que el objetivo institucional es facilitar que los jóvenes encuentren en su comunidad un lugar donde construir su futuro y desarrollar su talento. Ha afirmado que los empresarios son los verdaderos "baluartes de la economía" y los encargados de crear empleo, mientras que la labor de los políticos debe centrarse en no poner trabas y facilitar este trabajo.

El presidente se ha mostrado convencido de que la extensión del concurso a toda la autonomía repetirá el éxito que se ha alcanzado en las ediciones leonesas anteriores.