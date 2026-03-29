Un estudio de la ULE muestra cómo hace 2.000 años se reflexionaba sobre los efectos de la minería en Las Médulas

Un estudio de la ULE muestra cómo hace 2.000 años se reflexionaba sobre efectos de la extracción de oro en Las Médulas - ULE

LEÓN, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del investigador de la Universidad de León (ULE) Javier Fernández recupera la mirada del escritor romano Plinio el Viejo y muestra cómo hace casi 2.000 años ya se reflexionaba sobre los efectos éticos y ambientales de la extracción de oro en Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El profesor de la Escuela de Ingeniería de Minas, junto al investigador Enrique Ferrari de la Universidad Internacional de La Rioja, ha reinterpretado el libro 33 de la Historia Natural, conocido como Tratado de los Metales, un texto que forma parte de la gran enciclopedia de Plinio y que fue clave en la cultura occidental hasta el siglo XVII.

Su análisis, publicado en la prestigiosa revista académica 'Humanities & Social Sciences Communications', no se centra únicamente en lo que Plinio describe sobre la minería, sino en cómo construye su relato, en el que dota a la naturaleza de presencia activa y casi dramática, y muestra que los episodios de destrucción "no son hechos aislados sino parte de un diálogo entre la ambición humana y la respuesta del entorno".

"Plinio no presenta la naturaleza como un telón de fondo pasivo o una víctima silenciosa, sino como una fuerza sensible capaz de reaccionar ante la extracción del oro. La mina cobra vida en su relato y permite comprender que incluso hace dos mil años se reconocían los efectos éticos y ambientales de la explotación de los recursos", ha señalado Fernández en su informe, según ha informado la ULE en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, el estudio analiza cómo las referencias literarias de Plinio se relacionan con evidencias materiales que aún hoy se observan en el terreno, como canales, acumulaciones de sedimentos, movimientos de tierra o prácticas metalúrgicas. De este modo, el texto "deja de ser solo una fuente literaria y se convierte en una ventana a la dimensión ecológica de la minería romana".

Además, la investigación destaca la dimensión simbólica de la extracción, unas labores que para los romanos tenían connotaciones morales y religiosas, asociadas incluso a regiones infernales. Así, el oro aparece como "metáfora de deseo, codicia y poder", y las Médulas se transforman "en un espacio para reflexionar sobre la relación entre humanidad, naturaleza y recursos".

Según Fernández, este estudio invita a mirar las Médulas no solo como un legado arqueológico o paisaje espectacular, sino como "un lugar desde el que repensar la relación entre la humanidad y su entorno", y que demuestra que la reflexión crítica sobre la explotación de los recursos naturales ya estaba presente en la antigüedad.

"Estamos en un espacio que conserva la huella de una de las mayores transformaciones ambientales de nuestra historia y donde, bajo la apariencia tranquila del entorno, permanece la memoria de la lucha del ser humano por extraer uno de sus bienes más codiciados, el oro", ha aseverado el investigador, que utiliza así un enfoque que vincula historia, geología, ética y medio ambiente y aporta una "nueva mirada" sobre la minería romana y sus repercusiones.