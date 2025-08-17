Euskadi experimentará un descenso de las temperaturas este lunes, con máximas por debajo de los 30 grados

BILBAO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Euskadi experimentará este lunes un descenso de las temperaturas. Tras una ola de calor en la que se han llegado a registrar temperaturas superiores a los 40 grados, especialmente en el sur del territorio, las máximas de este lunes no serán superiores a los 30 grados, un descenso "importante", según la predicción meteorológica de agencia vasca de meteorología, Euskalmet.

El Departamento de Seguridad mantiene para este domingo activa la alerta naranja por temperaturas altas extremas en la zona de transición y en el eje del Ebro hasta las 20.00 horas. Las máximas podrían alcanzar los 38-39 grados. La previsión es que puedan alcanzarse los 39ºC en Vitoria, 28ºC en Bilbao y 27ºC en San Sebastián.

Asimismo, durante toda la jornada dominical estará presente el aviso amarillo de Euskalmet en Bizkaia y Gipuzkoa por temperaturas altas persistentes, con máximas de 33 grados, y el mismo riesgo por incendios forestales durante todo el día.

El pronóstico de Euskalmet para este lunes confirmaría un cambio de tendencia y un descenso de las máximas, que no serán superiores a los 25 ºC excepto en el sur de Álava donde podrían llegar a los 30 grados.

Además, según la agencia vasca de meteorología, en la mitad norte lloverá un poco de forma ocasional, y por la tarde-noche es probable que se registren algunos chubascos tormentosos, más en el este.

Las máximas en las capitales vascas serán de 24 grados en Bilbao, 24 grados en Vitoria y de 23 grados en San Sebastián, un descenso de 4, 14 y 3 grados respectivamente con respecto al domingo.