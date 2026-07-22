Evacuado en helicóptero un motorista adolescente herido tras colisionar con un turismo en Villaornate (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

LEÓN, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista adolescente ha sido evacuado en helicóptero a un centro hospitalario tras haber resultado herido al colisionar con un turismo en la calle Real de Villaornate (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar sobre las 18.11 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que informaba de una colisión entre un turismo y una motocicleta y solicitaba asistencia para el motorista, que había resultado herido.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado un equipo médico y un helicóptero medicalizado.

Una vez atendido en el lugar del accidente, el adolescente ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de León.