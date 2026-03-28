Evacuado al hospital en helicóptero un motorista herido tras sufrir un accidente en Baraona (Soria)

Archivo - Helicóptero medicalizado. - JCYL - Archivo

SORIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 57 años ha sido trasladado en heloicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Soria tras haber resultado herido al sufrir un accidente en el kilómetro 27 de la SO-132, en la localidad soriana Baraona, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 12.59 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para el motorista herido

El 112 ha informado del suceso a Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado al lugar, en el que finalmente ha sido evacuado el motorista herido.