Evacuado al hospital un hombre tras sufrir una parada cardiorespiratoria por una agresión en Valladolid

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 49 años ha sido trasladado al hospital Clínico Universitario de Valladolid tras haber sufrido una parada cardiorespiratoria debido a una agresión en un establecimiento de la céntrica plaza de Poniente, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 02.05 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 recibió un aviso que alertaba de un incidente en un local de la citada plaza donde había un hombre inconsciente.

El 112 trasladó el aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia soporte vital básico y una UVI móvil.

Al llegar, la Policía comunicó que se trataba de una agresión e indicó que el varón estaba en parada cardiorespiratoria y que habían comenzado a realizarle la RCP. Finalmente se trasladó al hombre herido en UVI móvil al hospital Clínico Universitario.