Evolución favorable del incendio de El Hornillo (Ávila) con un perímetro de 8 km que no avanza ni presenta llama

A mediodía se mantenían buenas expectativas en este incendio que ha podido afectar a un centenar de hectáreas

ÁVILA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en El Hornillo (Ávila) mantiene una evolución favorable ya que su perímetro, de aproximadamente ocho kilómetros, no avanza ni presenta llama, si bien quedan numerosos puntos calientes que podrían reavivarlo si sopla el viento, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a través de su cuenta oficial en redes sociales.

No obstante, la Junta ha señalado que los medios aéreos trabajarán hasta el ocaso y los terrestres continuarán también toda la noche. En concreto, más de medio centenar de medios se han desplazado hasta el lugar para trabajar en este incendio forestal, entre ellos cuatro técnicos, tres agentes medioambientales, once cuadrillas terrestres, once autobombas, un bulldozer, once brigadas helitransportadas y también once aeronaves.

Con datos hasta las 18.14 horas, la BRIF Tabuyo trabaja en el sector norte del incendio en labores de consolidación de perímetro con linea negra realizada con herramienta manual y liquidada con agua con ayuda de tendido de manguera. Por su parte, también la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales en Pinofranqueado (Cáceres) ha sido activada desde su base en Cáceres para dirigirse con sus vehículos a este fuego, según informa la cuenta oficial de la Asociación de Trabajadores de las BRIF pertenecientes al Miteco.

UN CENTENAR DE HECTÁREAS

El coordinador de los Servicios de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, Javier Ezquerra, informó esta mañana a los medios de la situación del incendio de El Hornillo, en Ávila, iniciado a la 1 de esta madrugada, declarado de nivel 1 por la Junta de Castilla y León y que, según un prime cálculo, podría haber afectado a un centenar de hectáreas.

Desde el primer momento se comenzó a trabajar en los cinco focos simultáneos que se prendieron y así ha sido durante toda la noche hasta que las condiciones meteorológicas y la luz del sol han permitido trabajar desde primera hora de la mañana a los medios aéreos tanto de la Junta de Castilla y León como del Ministerio de Medioambiente.

El trabajo de los medios ha sido y está siendo "sufrido y efectivo" y en este momento, aunque las condiciones son buenas, ha señalado Ezquerra, sigue activo y en nivel 1, aunque "no hay prácticamente llama en las copas y hay algo de llama activa suelo".

En cualquier caso, hay que "trabajar continuamente porque las condiciones de la zona por pedregosidad y por la cantidad de vegetación son muy malas", por lo que "hay que seguir trabajando" aunque las expectativas no son malas.

Y es que, aunque la previsión de evolución es buena, "hay que ser muy cautos porque sobre todo en estas franjas horarias del día con el incremento de las temperaturas y de los cambios en las estabilidades es muy probable que haya algún efecto de reactivación de la parte del perímetro".

En cualquier caso, se está trabajando para que eso no suceda y en estos momentos el perímetro "no está avanzando de una forma significativa gracias al trabajo", aunque Ezquerra insiste en la prudencia debido a la hora del día en que nos encontramos.

En cuanto a la superficie afectada, en este momento "es muy difícil de estimar por haber varias áreas quemadas, pero el conjunto del área afectada puede estar en torno a las cien hectáreas", aunque puede ser menor, ya que los "distintos focos han ido generando áreas discontinuas".